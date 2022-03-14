Как черствый хлеб сделать мягким и свежим: 4 самых простых способа

Прежде чем выбросить черствый хлеб, стоит его попробовать сделать мягким.
В условиях войны в Украине хлеб не всегда можно купить в магазине, а если его нашли, то приходится покупать с запасом.
Хлеб быстро теряет свежесть и хрустящую корочку. Мы расскажем простые способы, как сделать черствый хлеб свежим.
Прежде чем его выбросить, стоит воспользоваться этими советами.
Как сделать мягким черствый хлеб
1 способ. Разогреть духовку до 160 градусов. Противень обрызгать молоком и положить хлеб. Отправить хлеб в духовку на 5 минут.
2 способ. Хлеб порезать на кусочки и переложить в сито. Кастрюлю с водой довести до кипения и на пару держать хлеб на протяжении 3 минут.
3 способ. Буханку хлеба положить в небольшую кастрюлю, плотно закрыть и поставить в большую тару с горячей водой. Держать хлеб в кипятке, пока вода не остынет.
4 способ. Намочить бумажную салфетку теплой водой и завернуть хлеб на 10 минут. Разогреть духовку до 160 градусов и отправить хлеб на 12 минут.
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