Как испечь вкусный хлеб, который не крошится: просто способ приготовления в домашних условиях

Домашний хлеб рецепт/ ua.depositphotos.com

В Украине из-за вторжения России многие люди не могут купить нужные продукты и даже хлеб. Домашний хлеб можно приготовить очень быстро, главное знать простой рецепт.

Вкусный рецепт горчичного хлеба готовить очень просто. Важно иметь хлебопечку и нужные ингредиенты.

Горчичный хлеб в домашних условиях - рецепт

Вам понадобится:

Мука пшеничная - 2 стакана

Мука ржаная или гречневая - 1 стакан

Овсяные хлопья или крупа - 1 стакан

Вода теплая - 1 стакан

Горчица - 3 столовые ложки

Сахар - 2 столовые ложки

Соль - 1 щепотка

Дрожжи сухие - 1 пакетик

Ведро от хлебопечки хорошо вымыть и высыпать сухие дрожжи.

Муку хорошо просеять и добавить к дрожжам.

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Далее добавить, сахар, соль, горчицу.

Воду комнатной температуры налить в самом конце.

Выставить в хлебопечке режим "Выпечка основная" а корочка средняя.

Горчичный хлеб получается весом примерно 700 грамм.

Что добавить, чтобы хлеб не крошился

Чтобы хлеб вышел пышным и не крошился, стоит добавить к него масло.

После того, как налили воду в тесто добавляем 3 столовые ложки растительного или оливкового масла.

Хлеб готовить довольно быстро. Обычно это занимает до 2 часов.

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