Как испечь вкусный хлеб, который не крошится: просто способ приготовления в домашних условиях

Вкусный домашний хлеб готовить очень просто.
В Украине из-за вторжения России многие люди не могут купить нужные продукты и даже хлеб. Домашний хлеб можно приготовить очень быстро, главное знать простой рецепт.
Вкусный рецепт горчичного хлеба готовить очень просто. Важно иметь хлебопечку и нужные ингредиенты.
Горчичный хлеб в домашних условиях - рецепт
Вам понадобится:
- Мука пшеничная - 2 стакана
- Мука ржаная или гречневая - 1 стакан
- Овсяные хлопья или крупа - 1 стакан
- Вода теплая - 1 стакан
- Горчица - 3 столовые ложки
- Сахар - 2 столовые ложки
- Соль - 1 щепотка
- Дрожжи сухие - 1 пакетик
Ведро от хлебопечки хорошо вымыть и высыпать сухие дрожжи.
Муку хорошо просеять и добавить к дрожжам.
Далее добавить, сахар, соль, горчицу.
Воду комнатной температуры налить в самом конце.
Выставить в хлебопечке режим "Выпечка основная" а корочка средняя.
Горчичный хлеб получается весом примерно 700 грамм.
Что добавить, чтобы хлеб не крошился
Чтобы хлеб вышел пышным и не крошился, стоит добавить к него масло.
После того, как налили воду в тесто добавляем 3 столовые ложки растительного или оливкового масла.
Хлеб готовить довольно быстро. Обычно это занимает до 2 часов.
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