УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Как испечь вкусный хлеб, который не крошится: просто способ приготовления в домашних условиях

8 марта 2022, 13:33

Вкусный домашний хлеб готовить очень просто.

домашний хлеб
Домашний хлеб рецепт/ ua.depositphotos.com

В Украине из-за вторжения России многие люди не могут купить нужные продукты и даже хлеб. Домашний хлеб можно приготовить очень быстро, главное знать простой рецепт.

Вкусный рецепт горчичного хлеба готовить очень просто. Важно иметь хлебопечку и нужные ингредиенты.

Горчичный хлеб в домашних условиях - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука пшеничная - 2 стакана
  • Мука ржаная или гречневая - 1 стакан
  • Овсяные хлопья или крупа - 1 стакан
  • Вода теплая - 1 стакан
  • Горчица - 3 столовые ложки
  • Сахар - 2 столовые ложки
  • Соль - 1 щепотка
  • Дрожжи сухие - 1 пакетик

Ведро от хлебопечки хорошо вымыть и высыпать сухие дрожжи.

Муку хорошо просеять и добавить к дрожжам.

Реклама

Далее добавить, сахар, соль, горчицу.

Воду комнатной температуры налить в самом конце.

Выставить в хлебопечке режим "Выпечка основная" а корочка средняя.

Горчичный хлеб получается весом примерно 700 грамм.

Что добавить, чтобы хлеб не крошился

Чтобы хлеб вышел пышным и не крошился, стоит добавить к него масло.

После того, как налили воду в тесто добавляем 3 столовые ложки растительного или оливкового масла.

Хлеб готовить довольно быстро. Обычно это занимает до 2 часов.

Читайте также:

viber
хлеб рецепт белый хлеб
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Денежный успех, счастье в любви и крепкое здоровье: 5 знаков в списке везунчиков в год ТиграДенежный успех, счастье в любви и крепкое здоровье: 5 знаков в списке везунчиков в год Тигра Нежные поздравления и красивые открытки с 8 Марта: что пожелать дорогим женщинамНежные поздравления и красивые открытки с 8 Марта: что пожелать дорогим женщинам "Мечта каждого парня": Тринчер крупным планом показала фанатам новую грудь без корсета"Мечта каждого парня": Тринчер крупным планом показала фанатам новую грудь без корсета Приметы на 10 февраля: что нельзя делать в Ефремов день и как не попасть в бедуПриметы на 10 февраля: что нельзя делать в Ефремов день и как не попасть в беду 6 незаменимых вещей, которые позволят выглядеть модно весной 20226 незаменимых вещей, которые позволят выглядеть модно весной 2022

Последние новости

14:01

Наступление русских войск замедлилось - Арестович

13:38

Правительство упростило порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет

13:38

Отказ от закупки российских нефти и газа: корпорация Shell полностью уходит из России

13:33

Как испечь вкусный хлеб, который не крошится: просто способ приготовления в домашних условияхВидео

13:31

Прокуратура сообщила о подозрении генерал-майору РФ, который приказал бомбить Харьковщину

Реклама
13:30

Российский войска срывают эвакуацию из Мариуполя, стреляют и на окраинах СумВидео

13:23

Почему война неизбежно придет в Россиюмнение

13:11

"Чем жестче ультиматумы, тем больше сопротивление народа": Подоляк о переговорах с Россией

13:10

Кончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийством

13:06

В Мариуполе впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок - ЗеленскийВидео

12:37

Россия за 13 дней войны потеряла столько техники, сколько не теряла за 30 лет

12:33

Зеленский: вина за каждую смерть в Украине лежит на России, но ответственность за это - на ЗападеВидео

12:33

Что сделать для экономии заряда батареи смартфона в бомбоубежище - простые советы

12:20

Три ошибки Путинамнение

12:11

Оккупанты превращают Сумщину в ад и сознательно пытают Мариуполь - Зеленский

12:02

Мы не будем умолять о чем-то на коленях: Зеленский прокомментировал шанс Украины вступить в НАТО

12:01

Ким поздравил с 8 марта мужчин, которые сбежали из Украины

11:37

Война России и Украины: большинство украинцев верят в победу над РФ

11:30

"Зеленый коридор" из Сум и Мариуполя: началась эвакуация людейВидео

11:20

В Сумах украинцы захватили парадный русский танк

Реклама
11:09

"Мы придем и вас развалим": ВСУ идут в наступление на НиколавщинеВидео

11:03

"Улучшить материальное положение": мэру Ирпеня оккупанты предложили сдать город

11:01

Почему Россия пошла на переговоры с Украиной на второй день войны: Арестович назвал три причиныВидео

10:58

"Это всего лишь тысяча человек": в МВД развеяли миф о "страшных кадыровцах"

10:29

"Путин находится в информационном пузыре": Зеленский предупредил мир о следующих целях РФ

10:25

Гороскоп на завтра, 9 марта 2022: Девам – недоброжелатели, Ракам - новые возможности

10:15

Как утопить русский военный корабльмнение

10:01

Украина согласовала коридор для эвакуации из Сум

09:46

Война в Украине: ВСУ уничтожили почти 12 тысяч оккупантов и испепелили горы техники

09:39

Беглый Янукович обратился к Зеленскому - предлагает сдаваться

09:31

Супруги выгнали вооруженных военных РФ со своего двора на НиколаевщинеВидео

09:13

Сына и внука Софии Ротару задержали вместе с другими уклонистами на границе Украины - СМИ

09:08

Путин ошибается, если думает сломить волю защитников Украины убийствами мирных жителей - президент Польши

08:55

Сергея Лаврова поймали на лжи по поводу войны в Украине

08:37

Это разрывает сердце: мир потрясли кадры с плачущим 5-летним мальчиком из Украины на границе с ПольшейВидео

08:31

Русские оккупанты специально прячут свою боевую технику в жилых кварталах - МВД

07:44

Гороскоп на сегодня, 8 марта 2022: Водолеям – опасность на дороге, Скорпионам – испытания судьбы

07:41

13-й день войны в Украине: оккупанты деморализованы и прибегают к мародерству

07:37

В Харькове скрипачка в бомбоубежище глушила музыкой взрывыВидео

07:19

В ООН рассказали, что Украину из-за российской агрессии покинули 1,7 млн человек

Реклама
07:17

Почему Китаю позарез нужно, чтобы война в Украине поскорее закончиласьмнение

07:13

В России на допрос вызвали 6-классника за вопросы о войне в Украине

07:13

Россия обогнала Иран и заняла первую строчку антирейтинга по количеству санкций

06:47

Эвакуационные поезда 8 марта 2022 – расписание от "Укрзализныци"

06:37

Евросоюз: Режим Лукашенко - соагрессор в войне России против Украины

06:35

"Путин попал в ад...": экс-посол рассказал популярный среди политиков Европы анекдот

06:30

Путин сходит с ума, потому что его "великая армия" получает наибольший позор за всю историюмнение

06:16

Против пропагандистов и генералов: Австралия ввела новые санкции против России

06:04

Буча - в заложниках у российских захватчиков: город попал под массированный артобстрел

05:58

Захватчиков разбили под Белогородкой на Киевщине: восемь погибших русских и разбитая техника

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять