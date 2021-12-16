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Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимым

16 декабря 2021, 23:28

Невероятно вкусный Цезарь станет удивительной альтернативой новогодним салатам.

салат
Салат Цезарь на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Удивительно просто салат Цезарь покоряет мир своим невероятным вкусом. Многие любят готовить Цезарь с курицей или другим видом мяса.

Мы решили вам рассказать самый простой вариант классического рецепта салата Цезарь на Новый год 2022. Каждой хозяйке не нужно будет стоять 30 минут у плиты, чтобы приготовить один салат.

Замените мясо на вкусный балык или ветчину, и добавьте свежий огурец, вкус салата станет сразу неповторимым.

Салат Цезарь на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

  • Ветчина или балык - 200 грамм
  • Сыр - 200 грамм
  • Листья салата или пекинская капуста
  • Салатный лук - 1 штука
  • Помидор - 2 штуки
  • Огурец - 1 штука
  • Чиабатта
  • Майонез
  • Соль, перец - по вкусу

Листья салата заранее помыть и обсушить. Помидор и огурец помыть и порезать.

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Салат порвать руками в тарелку для подачи. Лук салатный тонко порезать полукольцами или дольками.

Ветчину и твердый сыр нарезаем кубиками или полосками и отправляем все в салатник.

Чиабатту или багет порезать тонкими ломтиками и подсушить в духовке 5 минут.

Заправить Цезарь домашним майонезом и посолить.

Также можно приготовить соус для салата Цезарь дома.

Соус для салата Цезарь - рецепт

Вам понадобится:

  • Греческий йогурт или сметана - 200 грамм
  • Анчоусы - 100 грамм
  • Вустерский соус - 50 грамм
  • Сыр Пармезан - 50 грамм

Анчоусы измельчить в блендере вместе с греческим йогуртом. Пармезан натереть на мелкой терке. Добавить Пармезан и вустерский соус и снова все взбить блендером.

Заправить салат Цезарь перед подачей.

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рецепт салат салат Цезарь Новый год 2022
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