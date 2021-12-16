Легендарный салат Цезарь на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимым

Невероятно вкусный Цезарь станет удивительной альтернативой новогодним салатам.
Удивительно просто салат Цезарь покоряет мир своим невероятным вкусом. Многие любят готовить Цезарь с курицей или другим видом мяса.
Мы решили вам рассказать самый простой вариант классического рецепта салата Цезарь на Новый год 2022. Каждой хозяйке не нужно будет стоять 30 минут у плиты, чтобы приготовить один салат.
Замените мясо на вкусный балык или ветчину, и добавьте свежий огурец, вкус салата станет сразу неповторимым.
Салат Цезарь на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Ветчина или балык - 200 грамм
- Сыр - 200 грамм
- Листья салата или пекинская капуста
- Салатный лук - 1 штука
- Помидор - 2 штуки
- Огурец - 1 штука
- Чиабатта
- Майонез
- Соль, перец - по вкусу
Листья салата заранее помыть и обсушить. Помидор и огурец помыть и порезать.
Салат порвать руками в тарелку для подачи. Лук салатный тонко порезать полукольцами или дольками.
Ветчину и твердый сыр нарезаем кубиками или полосками и отправляем все в салатник.
Чиабатту или багет порезать тонкими ломтиками и подсушить в духовке 5 минут.
Заправить Цезарь домашним майонезом и посолить.
Также можно приготовить соус для салата Цезарь дома.
Соус для салата Цезарь - рецепт
Вам понадобится:
- Греческий йогурт или сметана - 200 грамм
- Анчоусы - 100 грамм
- Вустерский соус - 50 грамм
- Сыр Пармезан - 50 грамм
Анчоусы измельчить в блендере вместе с греческим йогуртом. Пармезан натереть на мелкой терке. Добавить Пармезан и вустерский соус и снова все взбить блендером.
Заправить салат Цезарь перед подачей.
Читайте также:
- Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022
- Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецепта
- Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецепт