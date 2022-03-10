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Не выбрасывайте его никогда: что приготовить из черствого хлеба

10 марта 2022, 17:20

Простые и универсальные рецепты из черствого хлеба, которые сможет сделать каждая хозяйка.

Хлеб
Что приготовить из черствого хлеба / ua.depositphotos.com

Черствый хлеб может стать вкуснейшим блюдом на вашем столе. Каждой хозяйке стоит знать, что выбрасывать такой хлеб категорически не стоит.

Из черствого хлеба можно приготовить огромное количество блюд, которые буду радовать ваших близких.

Вкуснейший грибной суп с черствым хлебом - рецепт

Вас понадобится:

  • Черный черствый хлеб - 1 буханка
  • Грибной бульон
  • Лук
  • Сметана
  • Соль, перец - по вкусу

Лук почистить и обжарить до золотистого цвета.

Черствый хлеб натереть на мелкой терке и добавить к луку, обжаривать 5 минут. Грибы очистить и сделать вкусный наваристый бульон.

Добавить туда лук с хлебом и проварить 10 минут.

Разложить по тарелкам и заправить сметаной.

суп, грибы
Грибной суп из черствого хлеба рецепт / ua.depositphotos.com

Как приготовить хлеб из черствого хлеба - рецепт

Вам понадобится:

  • Хлеб черствый 500 грамм
  • Дрожжи
  • Вода
  • Пшеничная мука
  • Соль
  • Сахар

Черствый хлеб намочить в горячей воде и оставить на 20 минут.

Черствый хлеб набухнет и тогда его можно размять вилкой или блендером.

Просеять хорошо муку и добавить пол пакетика дрожжей. Далее соль и сахар.

Замесить тесто в кухонном комбайне.

Разогреть духовку до 180 градусов и печь хлеб до 50 минут.

Вкуснейшие гренки из черствого хлеба

хлеб, гренки
Гренки из черствого хлеба рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Хлеб черствый белый
  • Молоко теплое - 1 стакан
  • Тертый сыр - 2 столовые ложки
  • Пармезан тертый - 50 грамм
  • Зелень
  • Копченая грудка
  • Яйцо

Черствый хлеб порезать небольшими кусочками.

Яйцо взбить с молоком и отправить ломтики хлеба в яичную смесь.

Обжарить гренки на оливковом масле.

Разогреть духовку до 180 градусов, на противень выложить гренки и посыпать сыром.

Запекать 10 минут, после чего достать и посыпать Пармезаном и зеленью или прованскими травами.

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