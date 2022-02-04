Нежный яблочный штрудель из лаваша за 20 минут: превосходный десерт

Штрудель из лаваша рецепт / dom-eda.com

Лаваш настолько универсальный продукт, что из него можно готовить любое блюдо. Если захотелось чего-то вкусного и сладкого, предлагаем вам узнать идеальный рецепт штруделя из лаваша.

Яблочный пирог можно готовить не только из теста, но и из лаваша. Такой рецепт станет идеальным дополнением к вашему семейному празднику.

Уверенны, один раз попробуете, и больше не захотите готовить иначе яблочный штрудель.

Штрудель из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Сливочное масло

Яблоки

Сахар коричневый

Корица - по вкусу

Лаваш достать из пачки, развернуть и обильно смазать сливочным маслом комнатной температуры.

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Яблоки помыть, очистить от кожуры и порезать дольками.

Яблоки посыпать сахаром и корицей. На лаваш выложить дольки яблок и свернуть в рулет.

Сверху смазать обязательно лаваш сливочным маслом, иначе может сгореть.

Разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем штрудель на 17 минут.

Штрудель из лаваша должен остыть. Посыпать его сахаром или пудрой и порезать на кусочки.

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