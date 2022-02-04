Нежный яблочный штрудель из лаваша за 20 минут: превосходный десерт

Невероятно вкусный штрудель с яблоками, который просто тает во рту.
Лаваш настолько универсальный продукт, что из него можно готовить любое блюдо. Если захотелось чего-то вкусного и сладкого, предлагаем вам узнать идеальный рецепт штруделя из лаваша.
Яблочный пирог можно готовить не только из теста, но и из лаваша. Такой рецепт станет идеальным дополнением к вашему семейному празднику.
Уверенны, один раз попробуете, и больше не захотите готовить иначе яблочный штрудель.
Штрудель из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Сливочное масло
- Яблоки
- Сахар коричневый
- Корица - по вкусу
Лаваш достать из пачки, развернуть и обильно смазать сливочным маслом комнатной температуры.
Яблоки помыть, очистить от кожуры и порезать дольками.
Яблоки посыпать сахаром и корицей. На лаваш выложить дольки яблок и свернуть в рулет.
Сверху смазать обязательно лаваш сливочным маслом, иначе может сгореть.
Разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем штрудель на 17 минут.
Штрудель из лаваша должен остыть. Посыпать его сахаром или пудрой и порезать на кусочки.
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