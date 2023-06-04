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Нужно всего 3 помидора и 2 стакана муки: рецепт, который вас поразит

Мария Тупик
4 июня 2023, 12:39 обновлено 4 июня, 13:07
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Легкий рецепт изумительных лепешек, которые полюбят все. Всего 2 ингредиента и гора вкусных "блинчиков" готова.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 6-8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Лепешки из 2 ингредиентов рецепт, легкий рецепт на завтрак
Лепешки из 2 ингредиентов рецепт / Коллаж Главред, фото instagram/coowilo

Готовим бюджетную закуску из 2 ингредиентов. Восхитительные лепешки, которые покорят всех своим изысканным вкусом.

Такая выпечка станет вашей любимой, потому что долго возиться с тестом не приходится.

Всего 3 помидоры и немного муки, и гора восхитительных лепешек на столе.

Вкусные лепешки с помидорами - рецепт

Вам понадобится:

  • Помидоры - 3 шт
  • Мука - 2 стакана
  • Соль

Как готовить лепешки:

Помидоры выбирайте небольшого размера. Помойте и порежьте небольшими кусочками.

Отправьте в блендер и измельчите до однородности.

2 стакана муки обязательно просеиваем в миску.

Добавляем небольшую чайную ложку соли.

Влить пюре из помидоров в муку и замесить мягкое тесто.

Простой рецепт лепешек
Простой рецепт лепешек / Коллаж Главред, скриншот youtube

Поверхность немного присыпать мукой, и вновь вымесить тесто.

Разделить тесто на 4-6 частей.

Каждый кусочек аккуратно скатать в шарик.

Далее скалкой раскатать в круг и смазать растительным маслом.

Накрыть тесто полотенцем и оставить на 30 минут.

После, вновь раскатать тесто скалкой, вновь скрутить в шарик и рукой сделать лепешку.

Смазать каждую лепешку растительным маслом.

Разогреть сковороду для блинов.

Сколько обжаривать лепешки на сковороде рецепт
Сколько обжаривать лепешки на сковороде рецепт / Коллаж Главред, скриншот youtube

Обжаривать лепешки с двух сторон, пока не появятся пузырьки.

Вкуснейшие лепешки можно подавать с любой начинкой на праздничный стол. Изумительная закуска покорит всех.

Смотрите видео, как готовить тако на завтрак:

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