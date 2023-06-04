Нужно всего 3 помидора и 2 стакана муки: рецепт, который вас поразит

Готовим бюджетную закуску из 2 ингредиентов. Восхитительные лепешки, которые покорят всех своим изысканным вкусом.
Такая выпечка станет вашей любимой, потому что долго возиться с тестом не приходится.
Всего 3 помидоры и немного муки, и гора восхитительных лепешек на столе.
Вкусные лепешки с помидорами - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры - 3 шт
- Мука - 2 стакана
- Соль
Как готовить лепешки:
Помидоры выбирайте небольшого размера. Помойте и порежьте небольшими кусочками.
Отправьте в блендер и измельчите до однородности.
2 стакана муки обязательно просеиваем в миску.
Добавляем небольшую чайную ложку соли.
Влить пюре из помидоров в муку и замесить мягкое тесто.
Поверхность немного присыпать мукой, и вновь вымесить тесто.
Разделить тесто на 4-6 частей.
Каждый кусочек аккуратно скатать в шарик.
Далее скалкой раскатать в круг и смазать растительным маслом.
Накрыть тесто полотенцем и оставить на 30 минут.
После, вновь раскатать тесто скалкой, вновь скрутить в шарик и рукой сделать лепешку.
Смазать каждую лепешку растительным маслом.
Разогреть сковороду для блинов.
Обжаривать лепешки с двух сторон, пока не появятся пузырьки.
Вкуснейшие лепешки можно подавать с любой начинкой на праздничный стол. Изумительная закуска покорит всех.
Смотрите видео, как готовить тако на завтрак:
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