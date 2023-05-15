Оторваться от него невозможно: самый вкусный и легкий чизкейк из 3 ингредиентов - рецепт

Готовим вкусный и нежный чизкейк. Этот рецепт настолько простой, что понравится любой хозяйке.
Для приготовления чизкейка понадобиться всего 3 простых ингредиента. Вместо сахара добавляйте сгущенку.
Для основы чизкейка нужно любое печенье и масло.
Самый легкий чизкейк - рецепт
Вам понадобится:
- Творог (можно домашний) - 450 гр
- Сгущенное молоко - 300 мл
- Яйца - 3 шт
Творог выложить в глубокую миску. Добавить яйца и сгущенное молоко.
Взбить блендером творог. Можно использовать миксер.
Творог на чизкейк должен быть однородным и без комочков.
Разогреть духовку до 200 градусов.
Круглую форму обязательно застелить бумагой для выпечки.
Вылить в форму готовое тесто на чизкейк.
Выпекать чизкейк ровно 40 минут.
Если хотите получить вкусную основу для чизкейка, то стоит измельчить печенья 300 гр. Смешайте его с растопленным сливочным маслом.
Сделайте в форме для чизкейка основание. Также аккуратно руками можно сделать бортики.
И далее наполните творожной массой. Такой чизкейк тоже выпекать 40 минут при 200 градусов.
Смотрите видео о том, как готовить чизкейк с клубников:
Читайте также: