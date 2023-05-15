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Оторваться от него невозможно: самый вкусный и легкий чизкейк из 3 ингредиентов - рецепт

Мария Тупик
15 мая 2023, 15:47 обновлено 15 мая, 15:50
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Удивительно вкусный чизкейк. Рецепт безупречно торта, который понравится всем.
Рецепт вкуснейшего чизкейка
Рецепт вкуснейшего чизкейка / goodfon.ru

Готовим вкусный и нежный чизкейк. Этот рецепт настолько простой, что понравится любой хозяйке.

Для приготовления чизкейка понадобиться всего 3 простых ингредиента. Вместо сахара добавляйте сгущенку.

Для основы чизкейка нужно любое печенье и масло.

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Самый легкий чизкейк - рецепт

Вам понадобится:

  • Творог (можно домашний) - 450 гр
  • Сгущенное молоко - 300 мл
  • Яйца - 3 шт

Творог выложить в глубокую миску. Добавить яйца и сгущенное молоко.

Взбить блендером творог. Можно использовать миксер.

Творог на чизкейк должен быть однородным и без комочков.

Разогреть духовку до 200 градусов.

Круглую форму обязательно застелить бумагой для выпечки.

Вылить в форму готовое тесто на чизкейк.

Выпекать чизкейк ровно 40 минут.

Если хотите получить вкусную основу для чизкейка, то стоит измельчить печенья 300 гр. Смешайте его с растопленным сливочным маслом.

Сделайте в форме для чизкейка основание. Также аккуратно руками можно сделать бортики.

И далее наполните творожной массой. Такой чизкейк тоже выпекать 40 минут при 200 градусов.

Смотрите видео о том, как готовить чизкейк с клубников:

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