Ароматное клубничное варенье, которое съедают за 1 день. Рецепт варенья из клубники за 5 минут.

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Клубничное варенье быстрый рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Готовим вкуснейшее клубничное варенье за 5 минут. Для такого варенья не стоит много трудиться, но вкус будет восхитительным.

Его съедают первым и просят приготовить еще. Простое клубничное варенье восхитит любого гурмана.

Варенье из клубники пятиминутка - рецепт

Вам понадобится:

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Клубника - 1 кг (ягоды крупные)

Лимон или лайм - 1 шт

Сахар - 500-600 гр

Ягоды клубники для варенья покупайте крупные и одинакового размера.

Помыть и почистить клубнику для варенья.

Клубничное варенье рецепт / скриншот youtube.com/YuliyaSmall

Переложить все ягоды клубники в большую кастрюлю с толстым дном.

Как только клубника даст сок и появятся пузырьки, проварить клубнику на варенье 12 минут.

Выдавить полностью сок лайма или половину сока лимона.

Снять клубнику с огня и добавить лимонный сок.

Далее всыпать в клубничное варенье сахар.

Как готовить быстрое клубничное варенье / скриншот youtube.com/YuliyaSmall

Если клубника сильно сладкая, советуем уменьшить количество сахара.

Чтобы ягоды клубники не испортить и они остались целыми, аккуратно перемешиваем клубничное варенье.

Как только сахар полностью растворится, переливаем клубничное варенье пятиминутка в банки.

Клубничное варенье пятиминутка / скриншот youtube.com/YuliyaSmall

Смотрите видео, как готовить вкуснейшее клубничное масло.

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