Готовим вкуснейшее клубничное варенье за 5 минут. Для такого варенья не стоит много трудиться, но вкус будет восхитительным.
Его съедают первым и просят приготовить еще. Простое клубничное варенье восхитит любого гурмана.
Варенье из клубники пятиминутка - рецепт
Вам понадобится:
- Клубника - 1 кг (ягоды крупные)
- Лимон или лайм - 1 шт
- Сахар - 500-600 гр
Ягоды клубники для варенья покупайте крупные и одинакового размера.
Помыть и почистить клубнику для варенья.
Переложить все ягоды клубники в большую кастрюлю с толстым дном.
Как только клубника даст сок и появятся пузырьки, проварить клубнику на варенье 12 минут.
Выдавить полностью сок лайма или половину сока лимона.
Снять клубнику с огня и добавить лимонный сок.
Далее всыпать в клубничное варенье сахар.
Если клубника сильно сладкая, советуем уменьшить количество сахара.
Чтобы ягоды клубники не испортить и они остались целыми, аккуратно перемешиваем клубничное варенье.
Как только сахар полностью растворится, переливаем клубничное варенье пятиминутка в банки.
Смотрите видео, как готовить вкуснейшее клубничное масло.
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