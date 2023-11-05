Такая заготовка на зиму должна быть в каждой семье: рецепт нереальной вкусной грибной икры

Грибная икра с морковью и луком - это одна из самых оригинальных закусок на зиму, которая подходит под множество блюд.

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Грибная икра классический рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Калнина Наталья, Елена Туряница - Учимся Готовить Вместе!)

Когда на дворе холода и зимний ветер за окном, каждая хозяйка стремится порадовать свою семью уютным и вкусным ужином. Грибная икра со специями - это не просто изысканный деликатес, это тепло летних дней, сохраненное в банке. Такая заготовка на зиму не только удивит ваших близких своим вкусом, но и согреет в холодные вечера.

Самая вкусная грибная икра - рецепт

Ингредиенты:

шампиньоны или другие съедобные грибы

1 луковица (для проверки грибов)

лавровый лист

400 г лука

150 мл растительного масла без запаха

400 г морковки

3 чайные ложки соли

3 чайные ложки сахара

0,5 чайной ложки молотого перца (специи регулируйте на свой вкус)

50 мл уксуса 9%

4-5 зубчиков чеснока

Приготовление: Грибы тщательно переберите, отбросив червивые и испорченные. Очистите и промойте под холодной водой. Переложите в кастрюлю, добавьте луковицу и лавровый лист. Залейте холодной водой и варите 35-40 минут, снимая пену. Если лук потемнеет, грибы могут быть ядовитыми. Готовые грибы откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде.

Лук мелко нарубите. В сковороде разогрейте 100 мл масла и обжарьте лук до мягкости. Морковь натрите на крупной терке и добавьте к луку. Если морковь впитает все масло, добавьте ещё 50 мл. Жарьте 10-15 минут.

Пропустите через мясорубку грибы и зажарку. Смесь переложите в кастрюлю или казанок. Добавьте соль, сахар и молотый перец. Хорошо перемешайте и поставьте на огонь. После начала закипания убавьте огонь до минимального и тушите 40 минут, помешивая.

За 10 минут до готовности влейте уксус и добавьте измельченный чеснок. Перемешайте и доведите до кипения, варите ещё 10 минут.

Готовую грибную икру раскладывайте по стерилизованным банкам, наполнив их плотно по самые горлышко. Накройте крышками и закрутите. Переверните банки и утеплите, позволив остыть.

Грибная икра со специями отлично сочетается с хлебом и горячим легким супом. В зимний период такая заготовка станет отличным дополнением к столу.

Смотрите, как приготовить грибную икру на зиму:

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