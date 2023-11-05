Такая заготовка на зиму должна быть в каждой семье: рецепт нереальной вкусной грибной икры

Когда на дворе холода и зимний ветер за окном, каждая хозяйка стремится порадовать свою семью уютным и вкусным ужином. Грибная икра со специями - это не просто изысканный деликатес, это тепло летних дней, сохраненное в банке. Такая заготовка на зиму не только удивит ваших близких своим вкусом, но и согреет в холодные вечера.
Самая вкусная грибная икра - рецепт
Ингредиенты:
- шампиньоны или другие съедобные грибы
- 1 луковица (для проверки грибов)
- лавровый лист
- 400 г лука
- 150 мл растительного масла без запаха
- 400 г морковки
- 3 чайные ложки соли
- 3 чайные ложки сахара
- 0,5 чайной ложки молотого перца (специи регулируйте на свой вкус)
- 50 мл уксуса 9%
- 4-5 зубчиков чеснока
Приготовление: Грибы тщательно переберите, отбросив червивые и испорченные. Очистите и промойте под холодной водой. Переложите в кастрюлю, добавьте луковицу и лавровый лист. Залейте холодной водой и варите 35-40 минут, снимая пену. Если лук потемнеет, грибы могут быть ядовитыми. Готовые грибы откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде.
Лук мелко нарубите. В сковороде разогрейте 100 мл масла и обжарьте лук до мягкости. Морковь натрите на крупной терке и добавьте к луку. Если морковь впитает все масло, добавьте ещё 50 мл. Жарьте 10-15 минут.
Пропустите через мясорубку грибы и зажарку. Смесь переложите в кастрюлю или казанок. Добавьте соль, сахар и молотый перец. Хорошо перемешайте и поставьте на огонь. После начала закипания убавьте огонь до минимального и тушите 40 минут, помешивая.
За 10 минут до готовности влейте уксус и добавьте измельченный чеснок. Перемешайте и доведите до кипения, варите ещё 10 минут.
Готовую грибную икру раскладывайте по стерилизованным банкам, наполнив их плотно по самые горлышко. Накройте крышками и закрутите. Переверните банки и утеплите, позволив остыть.
Грибная икра со специями отлично сочетается с хлебом и горячим легким супом. В зимний период такая заготовка станет отличным дополнением к столу.
Смотрите, как приготовить грибную икру на зиму:
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