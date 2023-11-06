Этот завтрак с лавашем разметут со стола, а приготовление займет всего 20 минут

Приготовление кесадильи действительно очень простое и понравится детям.

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Кесадилья с курицей / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Анастасия Зефирка)

Завтрак - один из самых важных приемов пищи. Готовить его не всегда есть время и желание, и если выделить 25 минут на это, можно приготовить ароматную и хрустящую кесадилью с курицей, которая надолго запомнится.

Кесадилья - рецепт с лавашом

Ингредиенты:

куриное филе - 350 г (можно заменить на индейку)

лук - 200 г

перец болгарский - 120 г

кукуруза консервированная - 120 г

помидор - 140 г

лаваш - 6 шт или две упаковки

сыр - 240 г

соль, перец черный молотый по вкусу

Приготовление: Начнем с подготовки ингредиентов. Куриное филе мелко нарезать. Также очистите и мелко нарежьте лук. Болгарский перец и помидоры также следует нарезать. Натрите сыр на крупной терке.

Далее разогрейте сковородку и добавьте немного растительного масла. Выложите курицу и жарьте 5 минут, посыпав солью и перцем. Не забывайте периодически помешивать.

В отдельной сковородке обжарьте лук до золотистой корочки, что займет примерно 5 минут. Когда лук будет готов, добавьте его к курице, хорошо перемешайте и обжаривайте вместе еще 2 минуты.

Затем добавьте нарезанные помидоры, продолжайте обжаривать, помешивая, в течение 1 минуты. После этого добавьте болгарский перец и обжаривайте смесь еще 2 минуты. На последнем этапе добавьте кукурузу и жарьте смесь еще 1 минуту.

После того как начинка готова, приступим к сборке кесадильи. На лаваш выложите порцию сыра (около 20 граммов), затем равномерно распределите начинку и закончите слоем сыра (еще 20 граммов). Сложите тесто пополам.

На разогретой сковороде, желательно на гриле, обжарьте кесадилью с каждой стороны по 1 минуте или до тех пор, пока сыр не расплавится.

Готовую кесадилью разрежьте на две части и она готова к подаче на стол.

Смотрите, как приготовить кесадилью с курицей:

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