Этот завтрак с лавашем разметут со стола, а приготовление займет всего 20 минут

Завтрак - один из самых важных приемов пищи. Готовить его не всегда есть время и желание, и если выделить 25 минут на это, можно приготовить ароматную и хрустящую кесадилью с курицей, которая надолго запомнится.
Кесадилья - рецепт с лавашом
Ингредиенты:
- куриное филе - 350 г (можно заменить на индейку)
- лук - 200 г
- перец болгарский - 120 г
- кукуруза консервированная - 120 г
- помидор - 140 г
- лаваш - 6 шт или две упаковки
- сыр - 240 г
- соль, перец черный молотый по вкусу
Приготовление: Начнем с подготовки ингредиентов. Куриное филе мелко нарезать. Также очистите и мелко нарежьте лук. Болгарский перец и помидоры также следует нарезать. Натрите сыр на крупной терке.
Далее разогрейте сковородку и добавьте немного растительного масла. Выложите курицу и жарьте 5 минут, посыпав солью и перцем. Не забывайте периодически помешивать.
В отдельной сковородке обжарьте лук до золотистой корочки, что займет примерно 5 минут. Когда лук будет готов, добавьте его к курице, хорошо перемешайте и обжаривайте вместе еще 2 минуты.
Затем добавьте нарезанные помидоры, продолжайте обжаривать, помешивая, в течение 1 минуты. После этого добавьте болгарский перец и обжаривайте смесь еще 2 минуты. На последнем этапе добавьте кукурузу и жарьте смесь еще 1 минуту.
После того как начинка готова, приступим к сборке кесадильи. На лаваш выложите порцию сыра (около 20 граммов), затем равномерно распределите начинку и закончите слоем сыра (еще 20 граммов). Сложите тесто пополам.
На разогретой сковороде, желательно на гриле, обжарьте кесадилью с каждой стороны по 1 минуте или до тех пор, пока сыр не расплавится.
Готовую кесадилью разрежьте на две части и она готова к подаче на стол.
Смотрите, как приготовить кесадилью с курицей:
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