Все ищут его на столе: невероятно вкусный салат "Рождественский венок" к празднику

Чтобы удивить гостей, вооружитесь рецептами праздничных салатов.

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Салат на Рождество / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (cesmak.info)

Салат Рождественский венок с курицей - рецепт

Приближается время праздничных торжеств, а вместе с ним – время приготовления особых блюд, которые украшают наши праздничные столы. Среди них особое место занимает салат "Рождественский венок" – настоящий символ тепла, уюта и веселых моментов.

Ингредиенты:

куриное филе - 350 г

твердый сыр - 150 г

куриные яйца - 4 шт

маринованные огурцы 2-3 шт

картофель - 3-4 шт

помидоры черри - 2-3 шт (для прикрепления)

майонез (смазывать каждый слой)

свежий укроп -ч1 пучок

Приготовление: Картофель отварить в подсоленной воде, остудить, почистить и натереть на крупной терке. Выложить на тарелку как на видео, сверху покрыть слоем майонеза или сметаны. Отварное куриное филе нарезать кубиками, выложить на картофель, посыпать слегка черным перцем (по желанию), смазать майонезом. Маринованные огурцы порезать мелким кубиком, убрать лишнюю влагу, выложить на куриное филе, смазать майонезом. Отварные яйца натереть на крупной терке, выложить на огурцы и смазать майонезом. Тертый на мелкой терке сыр выложить на яйца. По кругу всего салата выложить свежие веточки укропа, нарезанные пополам черри и украсить салат. Отправить в холодильник на 2-3 часа.

видео дня

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