Все ищут его на столе: невероятно вкусный салат "Рождественский венок" к празднику

Салат Рождественский венок с курицей - рецепт
Приближается время праздничных торжеств, а вместе с ним – время приготовления особых блюд, которые украшают наши праздничные столы. Среди них особое место занимает салат "Рождественский венок" – настоящий символ тепла, уюта и веселых моментов.
Ингредиенты:
- куриное филе - 350 г
- твердый сыр - 150 г
- куриные яйца - 4 шт
- маринованные огурцы 2-3 шт
- картофель - 3-4 шт
- помидоры черри - 2-3 шт (для прикрепления)
- майонез (смазывать каждый слой)
- свежий укроп -ч1 пучок
Приготовление: Картофель отварить в подсоленной воде, остудить, почистить и натереть на крупной терке. Выложить на тарелку как на видео, сверху покрыть слоем майонеза или сметаны. Отварное куриное филе нарезать кубиками, выложить на картофель, посыпать слегка черным перцем (по желанию), смазать майонезом. Маринованные огурцы порезать мелким кубиком, убрать лишнюю влагу, выложить на куриное филе, смазать майонезом. Отварные яйца натереть на крупной терке, выложить на огурцы и смазать майонезом. Тертый на мелкой терке сыр выложить на яйца. По кругу всего салата выложить свежие веточки укропа, нарезанные пополам черри и украсить салат. Отправить в холодильник на 2-3 часа.
Смотрите, как приготовить салат новогодний:
@cesmak.info Замечательный салат "Рождественский венок"??. куриное филе 350 гр твердый сыр 150 гр куриные яйца 4 шт Маринованные огурцы 2-3 шт Картофель 3-4 шт Помидоры черри 2-3 шт (Для украшения) майонез (смазывать каждый слой) свежий укроп 1 пучок картофель отварить в подсоленной воде, остудить, почистить и натереть на крупной терке. Выложить на тарелку как я показываю на видео, сверху покрыть слоем майонеза или сметаны. Отварное куриное филе нарезать кубиками, выложить на картофель, посыпать слегка черным перцем (по желанию), смазать майонезом. Маринованные огурцы порезать мелким кубиком, убрать лишнюю влагу, выложить на куриное филе, смазать майонезом. Отварные яйца натереть на крупной терке, выложить на огурцы и смазать майонезом. Тертый на мелкой терке сыр выложить на яйца. По кругу всего салата выложить свежие веточки укропа, нарезанные пополам черри и украсить салат. Отправить в холодильник на 2-3 часа. Приятного аппетита! ? # новыйрик#рецепт# рецепты# рецептдня#салат# новогоднийстил# рецептнановыйрик#Рождество#счастье#пища#едаялюблютебе# полезнаежа# новогодниесалаты# новогодние рецепты#готовимосмачно# пространстворецепты# рождественныерецепты оригінальний оригинальный звук-кулинарные рецепты
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