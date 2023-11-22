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Вы даже не угадаете, что это за популярный салат: закуска на Новый год 2024 - рецепт

Мария Тупик
22 ноября 2023, 21:10
Удивительный рецепт салата Мимоза на Новый год 2024, который удивит всех. Готовим блюда на новогодний стол.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Закуска Мимоза на Новый год 2024 рецепт
Закуска Мимоза на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с youtube

Готовим вкуснейшую закуску на Новый год 2024. Такой рецепт удивит многих, поскольку это самый популярный салат "Мимоза" в новой подаче.

А еще, покровитель 2024 года оценит такую закуску, поскольку на столе должны преобладать блюда с рыбой.

Уверенны, такая закуска точно не оставит равнодушным никого.

Закуска на Новый год 2024 Мимоза - рецепт

Вам понадобится:

  • Сардина - 200 гр (2 банки)
  • Крекер соленый - 250 гр
  • Морковка - 1 шт
  • Сыр твердый - 70 гр
  • Яйца - 4 ш
  • Майонез - 3 столовых ложки
  • Зелень по вкусу

Крекер выбирайте не сладкий. Желательно прямоугольники, чтобы красиво приготовить закуску.

Сардины выложить в тарелку, размять вилкой.

Морковь и яйца отварить до готовности.

Морковь почистить и натереть на мелкой терке.

Как готовить закуску с крекером Мимоза рецепт
Как готовить закуску с крекером Мимоза рецепт / скриншот с youtube

Белки отделить от желтков. Натираем белки и желтки отдельно.

Сыр натереть также на мелкой терке.

Сыр и желтки оставляем в сторонку.

Нам понадобятся белки, сардины, морковь.

В каждый ингредиент добавить по 1 столовой ложке майонеза, желательно домашнего. Хорошо перемешать ингредиенты.

Берем 1 кусочек крекера и смазываем сардинами, накрываем вторым кусочком и смазываем морковью, третий крекер смазываем белками, и закрываем 4 крекером.

Закуска с крекером на Новый год 2024 рецепт
Закуска с крекером на Новый год 2024 рецепт / скриншот с youtube

Прижимаем наше печенье и отправляем в холодильник на ночь.

Острым ножом разрезать пополам закуску, чтобы получились треугольники.

Смазываем треугольник майонезом и окунаем одну сторону в сыр, вторую сторону в желток.

Салат Мимоза на Новый год 2024 рецепт
Салат Мимоза на Новый год 2024 рецепт / скриншот с youtube

Выложить закуску на праздничное блюдо и украсить зеленью.

Смотрите видео, как готовить салат Мимоза с крекером на Новый год - рецепт закуски:

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