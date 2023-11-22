Вы даже не угадаете, что это за популярный салат: закуска на Новый год 2024 - рецепт

Готовим вкуснейшую закуску на Новый год 2024. Такой рецепт удивит многих, поскольку это самый популярный салат "Мимоза" в новой подаче.
А еще, покровитель 2024 года оценит такую закуску, поскольку на столе должны преобладать блюда с рыбой.
Уверенны, такая закуска точно не оставит равнодушным никого.
Закуска на Новый год 2024 Мимоза - рецепт
Вам понадобится:
- Сардина - 200 гр (2 банки)
- Крекер соленый - 250 гр
- Морковка - 1 шт
- Сыр твердый - 70 гр
- Яйца - 4 ш
- Майонез - 3 столовых ложки
- Зелень по вкусу
Крекер выбирайте не сладкий. Желательно прямоугольники, чтобы красиво приготовить закуску.
Сардины выложить в тарелку, размять вилкой.
Морковь и яйца отварить до готовности.
Морковь почистить и натереть на мелкой терке.
Белки отделить от желтков. Натираем белки и желтки отдельно.
Сыр натереть также на мелкой терке.
Сыр и желтки оставляем в сторонку.
Нам понадобятся белки, сардины, морковь.
В каждый ингредиент добавить по 1 столовой ложке майонеза, желательно домашнего. Хорошо перемешать ингредиенты.
Берем 1 кусочек крекера и смазываем сардинами, накрываем вторым кусочком и смазываем морковью, третий крекер смазываем белками, и закрываем 4 крекером.
Прижимаем наше печенье и отправляем в холодильник на ночь.
Острым ножом разрезать пополам закуску, чтобы получились треугольники.
Смазываем треугольник майонезом и окунаем одну сторону в сыр, вторую сторону в желток.
Выложить закуску на праздничное блюдо и украсить зеленью.
Смотрите видео, как готовить салат Мимоза с крекером на Новый год - рецепт закуски:
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