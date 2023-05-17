Что можно приготовить на ужин быстро и вкусно: восхитительный рецепт полезного салата за 5 минут

Невероятно вкусный легкий и полезный ужин. Готовим простой рецепт салата на лето.

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Что приготовить на ужин простой рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Совсем скоро лето и время вкусных и легкий рецептов. Главред предлагает простейший рецепт легкого салата за 5 минут.

Свежая зелень уже вовсю появилась на рынках. Также продают ароматную клубнику. Удивительно вкусный салат на ужин, который понравится всем. Вам точно не прийдется "ломать голову", что приготовить на ужин легкое.

Летний салат с ягодами готовить всего 5 минут, а наслаждения и восторга на весь вечер.

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Простой легкий салат - рецепт

Простой и легкий рецепт салата / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Зелень - (листья сала или рукола) - 100 гр

Помидор - 1 шт

Ягоды клубники - 3 шт (можно заменить малиной)

Оливковое масло - по вкусу

Соль

Груша - 1 шт

Зелень хорошо помыть, высушить и порезать сразу в салатник.

Грушу помыть, почистить от кожуры и порезать красивыми дольками.

Помидоры порезать кубиками.

На зелень в красивую тарелку положить дольки груши.

Добавить помидор, посолить и полить оливковым маслом.

Далее добавить ягоды клубники или малины по вкусу.

Можно добавить сыр с плесенью или Фету.

Роскошный и очень легкий ужин готов.

Смотрите видео, как готовить вкусный и простой салат с тунцом - рецепт:

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