Самая вкусная квашеная капуста за одни сутки: простой рецепт

Как быстро и вкусно приготовить квашеную капусту.
Готовим на зиму вкуснейшую капусту. Удивительный рецепт, после которого вы будете готовить капусту каждый день.
Главред расскажет самый простой и очень быстрый рецепт квашенной капусты.
Побалуйте себя и своих близких удивительной закуской.
Видео дня
Квашеная капуста - рецепт
Вам понадобится:
- Капуста - 3 кг
- Морковка - 2 шт
- Сахар - 1 столовая ложка
- Мед - 1 чайная ложка
- Соль - 1,5 столовые ложки
- Вода кипяченая
Капусту помыть и мелко нашинковать.
Морковку натереть на крупной терке или тонкой соломкой.
Капусту и морковку соединить, но руками не мять.
Выложить капусту в большую банку, желательно 3-х литровую или в две банки по 1,5 литра.
Капусту хорошо утрамбовать и залить кипяченой водой.
Наверх насыпать соль, далее сахар и мед.
Поставить банку в кастрюлю и прикрыть крышкой.
Через сутки квашеная капуста будет готова.
Читайте также:
- Обалденный томатный сок на зиму: 3 превосходно вкусных и простых рецепта
- Идеальная закуска из лаваша с простой начинкой: самый вкусный рецепт
- Секрет самой вкусной яичницы в мире: 3 ошибки, которые совершает каждый - рецепт
Автор: Маша Тупченко