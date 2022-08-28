Самая вкусная квашеная капуста за одни сутки: простой рецепт

Квашеная капуста рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим на зиму вкуснейшую капусту. Удивительный рецепт, после которого вы будете готовить капусту каждый день.

Главред расскажет самый простой и очень быстрый рецепт квашенной капусты.

Побалуйте себя и своих близких удивительной закуской.

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Квашеная капуста - рецепт

Вам понадобится:

Капуста - 3 кг

Морковка - 2 шт

Сахар - 1 столовая ложка

Мед - 1 чайная ложка

Соль - 1,5 столовые ложки

Вода кипяченая

Капусту помыть и мелко нашинковать.

Морковку натереть на крупной терке или тонкой соломкой.

Капусту и морковку соединить, но руками не мять.

Выложить капусту в большую банку, желательно 3-х литровую или в две банки по 1,5 литра.

Капусту хорошо утрамбовать и залить кипяченой водой.

Наверх насыпать соль, далее сахар и мед.

Поставить банку в кастрюлю и прикрыть крышкой.

Через сутки квашеная капуста будет готова.

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