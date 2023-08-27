Самая вкусная закуска из СССР: просто безупречный рецепт за 5 минут

Готовим уникальный рецепт из 90-х. Закуска из крабовых палочек с самой быстрой начинкой.

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Самая вкусная закуска из крабовых палочек, как в СССР / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Рецепты из 90-х годов пользуются большой популярностью и сейчас. Многие хозяйки любят готовить вкусные блюда из крабовых палочек.

Когда в СССР впервые появились крабовые палочки, то наши бабушки любили готовить именно эту закуску.

Она настолько вкусная и простая, что сейчас от нее оторваться будет невозможно. Готовить закуску из крабовых палочек, как в СССР всего 5 минут.

Закуска из крабовых палочек - самый быстрый рецепт

Вам понадобится:

Крабовые палочки - 6 шт

Яйца отварные 2 шт

Сыр - 100 гр

Укроп

Чеснок

Майонез или соус

Яйца отварить предварительно, остудить и почистить. Мелко порезать яйца.

Сыр натереть на крупной терке. Смешать Яйца с сыром, выдавить 1 зубчик чеснока.

Укроп помыть, обсушить и мелко порезать. Добавить к начинке для крабовых палочек.

Для вкуса немного посолить начинку из СССР, которую использовали всегда для различных блюд.

Также добавить немного майонеза и хорошо перемешать.

Крабовые палочки развернуть, добавить немного начинки и быстро завернуть.

Вкуснейшие крабовые палочки с начинкой готовы.

Смотрите видео, как вкусно приготовить рулетики из крабовых палочек:

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