Самая вкусная закуска из СССР: просто безупречный рецепт за 5 минут

Рецепты из 90-х годов пользуются большой популярностью и сейчас. Многие хозяйки любят готовить вкусные блюда из крабовых палочек.
Когда в СССР впервые появились крабовые палочки, то наши бабушки любили готовить именно эту закуску.
Она настолько вкусная и простая, что сейчас от нее оторваться будет невозможно. Готовить закуску из крабовых палочек, как в СССР всего 5 минут.
Закуска из крабовых палочек - самый быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки - 6 шт
- Яйца отварные 2 шт
- Сыр - 100 гр
- Укроп
- Чеснок
- Майонез или соус
Яйца отварить предварительно, остудить и почистить. Мелко порезать яйца.
Сыр натереть на крупной терке. Смешать Яйца с сыром, выдавить 1 зубчик чеснока.
Укроп помыть, обсушить и мелко порезать. Добавить к начинке для крабовых палочек.
Для вкуса немного посолить начинку из СССР, которую использовали всегда для различных блюд.
Также добавить немного майонеза и хорошо перемешать.
Крабовые палочки развернуть, добавить немного начинки и быстро завернуть.
Вкуснейшие крабовые палочки с начинкой готовы.
Смотрите видео, как вкусно приготовить рулетики из крабовых палочек:
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