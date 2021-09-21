Самая вкусная закуска: рулетики из бекона с овощами и сыром

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут

Вкусная закуска из бекона / ua.depositphotos.com

Осень уже вовсю обосновалась в Украине, а это значит что домашние посиделки и встречи с друзьями в полном разгаре. Часто хозяйки стараются удивить своих гостей и приготовить эксклюзивные блюда. Такой рецепт именно для вас.

Сейчас самое время наслаждаться баклажанами, цукини и разными другими овощами. Такая закуска станет прекрасным дополнением к вашему столу.

Закуска с баклажанами и беконом - рецепт

Вам понадобится:

Баклажан - 2 штуки

Цукини - 2 штуки

Моцарела - 1 шарик

Яйца - 2 штуки

Бекон слайсами - 60 г

Пармезан

Панировачные сухари

Такую закуску часто готовят в Италии. Моем баклажаны и цукини, и нарезаем их тоненькими слайсами.

На сковороде разогреваем оливковое масло. взбиваем яйца и наши баклажаны и цукини отправляем, как биточки, в яйцо потом в панировачные сухари.

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Обжариваем по 1 минуте с двух сторон баклажан и цукини в панировке. Если вам показалось что много масла, можно оставить наши овощи на бумажном полотенце, все масло быстро впитается.

Достаем бекон. Один ломтик бекона ложем на разделочную доску, на него отправляем баклажан или цукини, затем нарезаем тоненько моцареллу и тоже в серединку бекона.

Заверните аккуратно рулетик из бекона и положите на пергаментную бумагу и протвень.

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Далее делаете такой же рулетик только вместо баклажана, кабачок. Посыпаем все тертым пармезаном и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов для запекания.

Готовить закуску из бекона и баклажанов примерно 6 минут, пока сыр понемногу расплавится.