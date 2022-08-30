Самое вкусное и очень полезное варенье из облепихи от простуды: 3 простых рецепта для здоровья

Готовим облепиховое варенье на зиму пятиминутка. Уникальное варенье для здоровья и супер простой рецепт.
Облепиха - это уникальная ягода, которая способна принести массу пользы для нашего организма. В плодах облепихи содержится уникальный серотонин. Именно благодаря ему у вас может нормализоваться сон.
Варенье из облепихи способно в зимний период повысить иммунитет, и во время простуды облегчить недомогание.
Сегодня расскажем три уникальных рецепта варенья из облепихи без косточек и варенье из облепихи пятиминутка.
Готовим самое полезное варенье на зиму с Главредом.
Варенье из облепихи без косточек - рецепт
Вам понадобится:
- Облепиха - 0,8 кг
- Сахар - 1 кг
Облепиху хорошо помыть и выложить в кастрюлю.
Пересыпать облепиху сахаром и оставить на 4-5 часов.
Как только облепиха даст сок, ее можно перетереть, чтобы не было косточек.
Отправляем кастрюлю с облепихой на огонь и провариваем.
В чистые банки объемом 0,5 литра разложить варенье и хорошо закрыть.
Оставить в темном месте, пока полностью варенье не остынет.
Хранить в холодильнике.
Облепиховое варенье с апельсином - рецепт
Вам понадобится:
- Облепиха - 0,5 кг
- Сахар - 400 гр
- Апельсин - 3 штуки
- Орехи - 100 гр
Апельсин помыть, разрезать на половину и выжить сок.
Орехи можно брать любые. Подойдут миндаль, грецкий орех, фундук.
Орехи измельчить на кусочки.
Облепиху переложить в кастрюлю, засыпать сахаром и перемешать.
Влить апельсиновый сок и поставить кастрюлю на огонь.
Варить облепиховое варенье 25 минут.
Всыпать в варенье орехи и перемешать.
Переложить варенье в банки и закрыть.
Облепиховый джем пятиминутка - рецепт
Вам понадобится:
- Облепиха - 1,5 кг
- Сахар - 1,5 кг
Облепиху почистить, помыть и засыпать сахаром в большой кастрюле.
Поставить на большой огонь облепиху и помешивая варить 12 минут.
Переложить облепиху в блендер и измельчить в джем.
Перетереть всю облепиху через сито два раза.
Вылить все варенье из облепихи в кастрюлю и снова проварить 20 минут.
Джем из облепихи переложить в банки и закрыть.
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