Самое вкусное и очень полезное варенье из облепихи от простуды: 3 простых рецепта для здоровья

Варенье облепиха рецепт / ua.depositphotos.com

Облепиха - это уникальная ягода, которая способна принести массу пользы для нашего организма. В плодах облепихи содержится уникальный серотонин. Именно благодаря ему у вас может нормализоваться сон.

Варенье из облепихи способно в зимний период повысить иммунитет, и во время простуды облегчить недомогание.

Сегодня расскажем три уникальных рецепта варенья из облепихи без косточек и варенье из облепихи пятиминутка.

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Готовим самое полезное варенье на зиму с Главредом.

Варенье из облепихи без косточек - рецепт

Вам понадобится:

Облепиха - 0,8 кг

Сахар - 1 кг

Облепиху хорошо помыть и выложить в кастрюлю.

Пересыпать облепиху сахаром и оставить на 4-5 часов.

Как только облепиха даст сок, ее можно перетереть, чтобы не было косточек.

Отправляем кастрюлю с облепихой на огонь и провариваем.

В чистые банки объемом 0,5 литра разложить варенье и хорошо закрыть.

Оставить в темном месте, пока полностью варенье не остынет.

Хранить в холодильнике.

Облепиховое варенье с апельсином - рецепт

Облепиховое варенье пятиминутка рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Облепиха - 0,5 кг

Сахар - 400 гр

Апельсин - 3 штуки

Орехи - 100 гр

Апельсин помыть, разрезать на половину и выжить сок.

Орехи можно брать любые. Подойдут миндаль, грецкий орех, фундук.

Орехи измельчить на кусочки.

Облепиху переложить в кастрюлю, засыпать сахаром и перемешать.

Влить апельсиновый сок и поставить кастрюлю на огонь.

Варить облепиховое варенье 25 минут.

Всыпать в варенье орехи и перемешать.

Переложить варенье в банки и закрыть.

Облепиховый джем пятиминутка - рецепт

Джем из облепихи рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Облепиха - 1,5 кг

Сахар - 1,5 кг

Облепиху почистить, помыть и засыпать сахаром в большой кастрюле.

Поставить на большой огонь облепиху и помешивая варить 12 минут.

Переложить облепиху в блендер и измельчить в джем.

Перетереть всю облепиху через сито два раза.

Вылить все варенье из облепихи в кастрюлю и снова проварить 20 минут.

Джем из облепихи переложить в банки и закрыть.

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