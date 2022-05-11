Самые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецепт

Луковые оладья рецепт / ua.depositphotos.com

А вы знали, что в Украине есть свой рецепт хрустящих дерунов. Наши бабушки их называют Цыбуляники.

Этот невероятно простой рецепт, возможно, многие уже и забыли. Предлагаем вам приготовить нежные оладья из лука, который полюбят все в вашем доме.

Цыбуляники или луковые деруны - рецепт

Вам понадобится:

Лук - 5 штуки больших

Яйца - 1 штука

Мука

Сода - половина чайной ложки

Уксус

Зелень

Сметана

Соль, перец

Лук натереть на крупной терке или в блендере.

Соду погасить уксусом и добавить в луку.

Взбить яйцо, просеять муку и порциями добавлять к луку, все хорошо вымешивая сразу.

Сковородку нужно брать с толстым дном и хорошо разогреть.

Столовой ложкой выкладываем луковые оладья и обжариваем с двух сторон до золотистой и хрустящей корочки.

Чтобы масло немного стекло, предварительно выкладываем оладья на бумажное полотенце.

Пока цыбуляники жарились, 3 столовые ложки сметаны смешать с солью и перцем, добавить измельченный укроп и петрушку.

Луковые драники подавать с соусом горячими.

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