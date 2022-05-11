Самые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецепт

Простой рецепт вкусных луковых драников с невероятным соусом.
А вы знали, что в Украине есть свой рецепт хрустящих дерунов. Наши бабушки их называют Цыбуляники.
Этот невероятно простой рецепт, возможно, многие уже и забыли. Предлагаем вам приготовить нежные оладья из лука, который полюбят все в вашем доме.
Цыбуляники или луковые деруны - рецепт
Вам понадобится:
- Лук - 5 штуки больших
- Яйца - 1 штука
- Мука
- Сода - половина чайной ложки
- Уксус
- Зелень
- Сметана
- Соль, перец
Лук натереть на крупной терке или в блендере.
Соду погасить уксусом и добавить в луку.
Взбить яйцо, просеять муку и порциями добавлять к луку, все хорошо вымешивая сразу.
Сковородку нужно брать с толстым дном и хорошо разогреть.
Столовой ложкой выкладываем луковые оладья и обжариваем с двух сторон до золотистой и хрустящей корочки.
Чтобы масло немного стекло, предварительно выкладываем оладья на бумажное полотенце.
Пока цыбуляники жарились, 3 столовые ложки сметаны смешать с солью и перцем, добавить измельченный укроп и петрушку.
Луковые драники подавать с соусом горячими.
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