Самые вкусные малосольные огурцы за 5 минут: идеальный рецепт для каждой хозяйки

Быстрый рецепт малосольных огурцов, который восхитит всех.
Лето - время вкусных заготовок из свежих овощей и фруктов. Огурцы любят все, и дети, и взрослые. Чтобы разнообразить ваш праздничный стол, предлагаем вам два супер простых рецепта малосольных огурцов, которые готовить превосходно просто.
Малосольные огурцы прекрасно сочетаются со свежей зеленью, или даже зеленым луком.
Всего 5 минут вашего времени, и вкуснейшие огурчики будут радовать ваших близких.
Малосольные огурцы в пакете - рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы - 1,2 кг
- Чеснок свежий - 1 головка
- Укроп
- Соль - 3 чайные ложки
Огурцы желательно выбирать небольшого размера.
Хорошо помыть и сделать вилкой два прокола.
Чеснок почистить и пропустить через прес.
Измельчить укроп.
Взять небольшой пакет, переложить все огурцы, добавить чеснок, зелень и соль.
Завязать хорошо пакет и потрясти 2 минуты огурцы, чтобы укроп и соль распределились полностью.
Малосольные огурчики буду готовы ровно через 5 минут.
Если хотите, чтобы огурцы были более солеными, добавить в пакет к огурцам 200 мл воды, завязать и отправить на 1,5 часа в холодильник.
Малосольные огурцы для ленивых - рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы - 10 штук
- Чеснок - 2 зубчика
- Укроп
- Петрушка
- Соль - 1 столовая ложка
Огурцы помыть, порезать пополам.
Мелко порезать укроп и петрушку, чеснок раздавить ножом.
Добавить в глубокую миску огурцы, укроп, петрушку, соль, чеснок и каплю оливкового масла для запаха.
Оставить при комнатной температуре за 20 минут.
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