Самые вкусные малосольные огурцы за 5 минут: идеальный рецепт для каждой хозяйки

Малосольные огурцы рецепт быстрый/ pixabay

Лето - время вкусных заготовок из свежих овощей и фруктов. Огурцы любят все, и дети, и взрослые. Чтобы разнообразить ваш праздничный стол, предлагаем вам два супер простых рецепта малосольных огурцов, которые готовить превосходно просто.

Малосольные огурцы прекрасно сочетаются со свежей зеленью, или даже зеленым луком.

Всего 5 минут вашего времени, и вкуснейшие огурчики будут радовать ваших близких.

Малосольные огурцы в пакете - рецепт

Вам понадобится:

Огурцы - 1,2 кг

Чеснок свежий - 1 головка

Укроп

Соль - 3 чайные ложки

Огурцы желательно выбирать небольшого размера.

Хорошо помыть и сделать вилкой два прокола.

Чеснок почистить и пропустить через прес.

Измельчить укроп.

Взять небольшой пакет, переложить все огурцы, добавить чеснок, зелень и соль.

Завязать хорошо пакет и потрясти 2 минуты огурцы, чтобы укроп и соль распределились полностью.

Малосольные огурчики буду готовы ровно через 5 минут.

Если хотите, чтобы огурцы были более солеными, добавить в пакет к огурцам 200 мл воды, завязать и отправить на 1,5 часа в холодильник.

Малосольные огурцы для ленивых - рецепт

Вам понадобится:

Огурцы - 10 штук

Чеснок - 2 зубчика

Укроп

Петрушка

Соль - 1 столовая ложка

Огурцы помыть, порезать пополам.

Мелко порезать укроп и петрушку, чеснок раздавить ножом.

Добавить в глубокую миску огурцы, укроп, петрушку, соль, чеснок и каплю оливкового масла для запаха.

Оставить при комнатной температуре за 20 минут.

Читайте также: