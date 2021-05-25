Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут

Рецепт домашнего майонеза / cookpad.com

Французский соус, который мы называем майонез, самый известный из соусов.

Майонез готовят с одними желтками, из яиц целиком, есть майонез и вовсе без яиц, а также соус для веганов, который совсем уж не майонез, но все равно так называется. На основе майонеза готовится несколько очень популярных соусов.

Основа настоящего майонеза неизменна – это свежие яйца и хорошее растительное масло. Все остальное – соль, сахар, лимонный сок, горчица – добавляется для вкуса.

Главред расскажет три невероятно простых рецепта майонеза в домашних условиях.

Домашний майонез с лимонным соком

Вам понадобиться:

Растительное масло - 150 мл

Куриное яйцо - 1 штука

Горчица - 1 чайная ложка

Сахар - ½ чайной ложки

Соль - ¼ чайной ложки

Лимонный сок - 1 столовая ложка

Специи - по вкусу

Инструкция приготовления домашнего майонеза

Смешиваем соль, сахар, лимонный сок и специи, какие хотите, только не соленые.

В банку или любую другую емкость (диаметром как блендер или чуть шире, но не намного), наливаем масло. Туда же — предыдущую смесь.

Добавляем горчицу. Не перемешиваем. Вбиваем целое яйцо. Важно, чтобы желток остался целым.

Читайте такжеКак приготовить соус тартар дома — пошаговый рецепт с фото

Опускаем блендер в банку, до упора в дно и так, чтобы желток оказался внутри ячейки с ножом.

Включаем блендер на 5–10 секунд, не поднимаем. Затем еще секунд на 10. Домашний майонез готов!

Домашний майонез на молоке без яиц

Вам понадобится:

Масло подсолнечное без запаха (прохладное) - 250 мл

Молоко (прохладное) - 125 мл

Сахар - 1 ч.л

Соль - 0,5 ч.л

Горчица - 0,5 ч.л

Уксус 9 % - 1 ч.л

В чашу блендера вливаем молоко, масло добавляем остальные ингредиенты, ставим блендер и не отрывая от дна взбиваем около 30 секунд.

Затем когда масса начинает густеть отводим блендер в стороны и медленно поднимаем вверх и взбиваем еще около минуты до полного загустения готового майонеза.

Читайте такжеЗнаменитый соус бешамель — рецепт в домашних условиях

Переложить майонез в банку и убрать в холодильник на час.

Домашний майонез - классический рецепт

Вам понадобится:

2 яйца категории

0,5 ч л сахара

0,5 ч л соли

1 ч л уксуса 9%

200 мл растительного масла

В банку разбить 2 яйца, добавить соль, сахар, уксус, влить растительное масло.

Погружной блендер поместить так, чтобы он накрыл желтки, и начать взбивать на максимальной скорости до загустения. По вкусу добавить специи и можно чеснок.

Вкусный домашний майонез готов.

Видеорецепт приготовления майонеза