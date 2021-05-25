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Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут

25 мая 2021, 15:51

В домашних условиях майонез готовится блендером и миксером, очень просто.

Рецепт домашнего майонеза / cookpad.com

Французский соус, который мы называем майонез, самый известный из соусов.

Майонез готовят с одними желтками, из яиц целиком, есть майонез и вовсе без яиц, а также соус для веганов, который совсем уж не майонез, но все равно так называется. На основе майонеза готовится несколько очень популярных соусов.

Основа настоящего майонеза неизменна – это свежие яйца и хорошее растительное масло. Все остальное – соль, сахар, лимонный сок, горчица – добавляется для вкуса.

Главред расскажет три невероятно простых рецепта майонеза в домашних условиях.

Домашний майонез с лимонным соком

Вам понадобиться:

  • Растительное масло - 150 мл
  • Куриное яйцо - 1 штука
  • Горчица - 1 чайная ложка
  • Сахар - ½ чайной ложки
  • Соль - ¼ чайной ложки
  • Лимонный сок - 1 столовая ложка
  • Специи - по вкусу

Инструкция приготовления домашнего майонеза

Смешиваем соль, сахар, лимонный сок и специи, какие хотите, только не соленые.

В банку или любую другую емкость (диаметром как блендер или чуть шире, но не намного), наливаем масло. Туда же — предыдущую смесь.

Добавляем горчицу. Не перемешиваем. Вбиваем целое яйцо. Важно, чтобы желток остался целым.

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Опускаем блендер в банку, до упора в дно и так, чтобы желток оказался внутри ячейки с ножом.

Включаем блендер на 5–10 секунд, не поднимаем. Затем еще секунд на 10. Домашний майонез готов!

Домашний майонез на молоке без яиц

Вам понадобится:

  • Масло подсолнечное без запаха (прохладное) - 250 мл
  • Молоко (прохладное) - 125 мл
  • Сахар - 1 ч.л
  • Соль - 0,5 ч.л
  • Горчица - 0,5 ч.л
  • Уксус 9 % - 1 ч.л

В чашу блендера вливаем молоко, масло добавляем остальные ингредиенты, ставим блендер и не отрывая от дна взбиваем около 30 секунд.

Затем когда масса начинает густеть отводим блендер в стороны и медленно поднимаем вверх и взбиваем еще около минуты до полного загустения готового майонеза.

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Переложить майонез в банку и убрать в холодильник на час.

Домашний майонез - классический рецепт

Вам понадобится:

  • 2 яйца категории
  • 0,5 ч л сахара
  • 0,5 ч л соли
  • 1 ч л уксуса 9%
  • 200 мл растительного масла

В банку разбить 2 яйца, добавить соль, сахар, уксус, влить растительное масло.

Погружной блендер поместить так, чтобы он накрыл желтки, и начать взбивать на максимальной скорости до загустения. По вкусу добавить специи и можно чеснок.

Вкусный домашний майонез готов.

Видеорецепт приготовления майонеза

здоровье майонез рецепты
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