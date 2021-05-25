Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут

В домашних условиях майонез готовится блендером и миксером, очень просто.
Французский соус, который мы называем майонез, самый известный из соусов.
Майонез готовят с одними желтками, из яиц целиком, есть майонез и вовсе без яиц, а также соус для веганов, который совсем уж не майонез, но все равно так называется. На основе майонеза готовится несколько очень популярных соусов.
Основа настоящего майонеза неизменна – это свежие яйца и хорошее растительное масло. Все остальное – соль, сахар, лимонный сок, горчица – добавляется для вкуса.
Главред расскажет три невероятно простых рецепта майонеза в домашних условиях.
Домашний майонез с лимонным соком
Вам понадобиться:
- Растительное масло - 150 мл
- Куриное яйцо - 1 штука
- Горчица - 1 чайная ложка
- Сахар - ½ чайной ложки
- Соль - ¼ чайной ложки
- Лимонный сок - 1 столовая ложка
- Специи - по вкусу
Инструкция приготовления домашнего майонеза
Смешиваем соль, сахар, лимонный сок и специи, какие хотите, только не соленые.
В банку или любую другую емкость (диаметром как блендер или чуть шире, но не намного), наливаем масло. Туда же — предыдущую смесь.
Добавляем горчицу. Не перемешиваем. Вбиваем целое яйцо. Важно, чтобы желток остался целым.
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Опускаем блендер в банку, до упора в дно и так, чтобы желток оказался внутри ячейки с ножом.
Включаем блендер на 5–10 секунд, не поднимаем. Затем еще секунд на 10. Домашний майонез готов!
Домашний майонез на молоке без яиц
Вам понадобится:
- Масло подсолнечное без запаха (прохладное) - 250 мл
- Молоко (прохладное) - 125 мл
- Сахар - 1 ч.л
- Соль - 0,5 ч.л
- Горчица - 0,5 ч.л
- Уксус 9 % - 1 ч.л
В чашу блендера вливаем молоко, масло добавляем остальные ингредиенты, ставим блендер и не отрывая от дна взбиваем около 30 секунд.
Затем когда масса начинает густеть отводим блендер в стороны и медленно поднимаем вверх и взбиваем еще около минуты до полного загустения готового майонеза.
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Переложить майонез в банку и убрать в холодильник на час.
Домашний майонез - классический рецепт
Вам понадобится:
- 2 яйца категории
- 0,5 ч л сахара
- 0,5 ч л соли
- 1 ч л уксуса 9%
- 200 мл растительного масла
В банку разбить 2 яйца, добавить соль, сахар, уксус, влить растительное масло.
Погружной блендер поместить так, чтобы он накрыл желтки, и начать взбивать на максимальной скорости до загустения. По вкусу добавить специи и можно чеснок.
Вкусный домашний майонез готов.
Видеорецепт приготовления майонеза