Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецепт

Изумительно вкусный рецепт салата с языком на Новый год 2022, который готовить очень просто.
Каждая хозяйка мечтает приготовить вкуснейший новогодний стол. Кроме Оливье и традиционной Селедки под шубой есть масса вкусных и полезных салатов. Мы расскажем рецепт удивительно простого салата с языком, который точно будет вашим любимым.
В год Тигра на столе должно преобладать больше мяса и меньше рыбных изделий, потому этот новогодний салат станет вашей палочкой выручалочкой.
Изумительный салат с языком на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Язык - 200 грамм
- Курица - 200 грамм
- Картошка - 3 штуки
- Морковка - 2 штуки
- Лук - 1 штука
- Яйца куриные - 3 штуки или перепелиные - 10 штуки
- Сыр твердый - 100 грамм
- Майонез
- Оливки или маслины
- Зелень
Помыть хорошо язык и курицу, отварить в подсоленной воде с лавровым листом.
Остужаем мясо и нарезаем кубиками.
Чтобы из лука ушла вся горечь, стоит его почистить и нарезать кольцами. Залить кипятком на 10 минут, а далее замариновать в яблочном уксусе на 30 минут.
Картошку, морковку и яйца отвариваем.
Первым слоем выкладываем куриное филе, далее натертую на крупной терке картошку. Все хорошо смазать майонезом.
Сыр натереть на крупной терке и выложить наверх картошки.
Далее морковка, маринованный лук, язык и натертые на мелкой терке яйца.
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Отправляем салат с языком классический в холодильник на 1,5 часа. Украшаем веточками укропа и маслинами. Изумительно вкусный салат с языком будет настоящим украшением вашего новогоднего стола.
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