Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецепт

Вкусный салат с языком на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка мечтает приготовить вкуснейший новогодний стол. Кроме Оливье и традиционной Селедки под шубой есть масса вкусных и полезных салатов. Мы расскажем рецепт удивительно простого салата с языком, который точно будет вашим любимым.

В год Тигра на столе должно преобладать больше мяса и меньше рыбных изделий, потому этот новогодний салат станет вашей палочкой выручалочкой.

Изумительный салат с языком на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Язык - 200 грамм

Курица - 200 грамм

Картошка - 3 штуки

Морковка - 2 штуки

Лук - 1 штука

Яйца куриные - 3 штуки или перепелиные - 10 штуки

Сыр твердый - 100 грамм

Майонез

Оливки или маслины

Зелень

Помыть хорошо язык и курицу, отварить в подсоленной воде с лавровым листом.

Остужаем мясо и нарезаем кубиками.

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Чтобы из лука ушла вся горечь, стоит его почистить и нарезать кольцами. Залить кипятком на 10 минут, а далее замариновать в яблочном уксусе на 30 минут.

Картошку, морковку и яйца отвариваем.

Первым слоем выкладываем куриное филе, далее натертую на крупной терке картошку. Все хорошо смазать майонезом.

Сыр натереть на крупной терке и выложить наверх картошки.

Далее морковка, маринованный лук, язык и натертые на мелкой терке яйца.

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Отправляем салат с языком классический в холодильник на 1,5 часа. Украшаем веточками укропа и маслинами. Изумительно вкусный салат с языком будет настоящим украшением вашего новогоднего стола.

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