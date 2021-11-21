Самый вкусный теплый салат с беконом: готовить всего 5 минут

Рецепт теплого салата / ua.depositphotos.com

Многие из нас стараются питаться правильно. Салаты с майонезом, жирное мясо и различные менее полезные продукты вредят нашему организму.

Сегодня вам расскажем очень простой рецепт полезного и главное вкусного салата, который можно приготовить всего за пару минут.

Этот рецепт придумал известный шеф-повар Джейми Оливер. Такой салат прекрасно подойдет для обеда или ужина. А еще станет вкуснейшим дополнением вашего праздничного стола.

Теплый салат - рецепт

Вам понадобится:

Бекон - 5-6 тонких кусочков.

Красный лук - 1 штука.

Салат - 2 пучок.

Соль, базилик, тмин - по вкусу

Оливковое масло

Кедровые орешки

Пармезан

Моем листья салата и полностью нужно обсушить. Нарезаем мелко в тарелку для подачи.

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На оливковом масле обжариваем кусочки бекона, по 2-3 минуты с каждой стороны. Лук моем, чистим и нарезаем кольцами.

Можем добавить в салат свежий базилик.

На мелкой терке натираем сыр Пармезан, либо красивыми ломтиками добавляем к салату.

Заправляем все бальзамическим уксусом и перемешиваем.

При подаче посыпаем теплый салат с беконом кедровыми орешками.

Такой салат прекрасно подойдет на Новый год 2022, ведь Тигр очень любит вкусное мясо.

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