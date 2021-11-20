Вкуснейшая закуска за 15 минут: невероятные фаршированные шампиньоны

Вкусная закуска из грибов / ua.depositphotos.com

Хотите чтобы ваш праздничный стол выглядел красиво и вкусно, тогда мы готовы вам рассказать невероятный рецепт фаршированных шампиньонов с курицей на скорую руку.

Такое блюдо готовить очень просто и быстро. Ваш праздничный стол на Новый год 2022, или Рождество 2022 станет уникальным и неповторимым.

Грибы прекрасно сочетаются с нежной курицей, и выглядит такая закуска просто потрясающе.

Вкусные фаршированные грибы с курицей - рецепт

Вам понадобится:

Грибы (шампиньоны) - 1 килограмм

Филе куриное - 300 грамм

Сыр твердый - 20 грамм

Сыр Пармезан - 100 грамм

Лук репчатый - 1 штука

Майонез или сметана

Специи - по вкусу.

Хорошо моем и отвариваем куриное филе примерно 20-25 минут. Остудить и нарезать небольшими кубиками. Можно измельчить мясо в блендере.

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Пока варилось филе, мы в это время должны хорошо почистить шампиньоны и отделить ножки от шляпок. Ножки мелко нарезаем, лук шинкуем.

Разогреваем сковороду и жарим до золотистого цвета лук, далее грибы.

Противень для запекания смазываем маслом и выкладываем туда шляпки грибов.

Натираем твердый сыр на мелкой терке и смешиваем в тарелке с готовыми грибами и луком. Солим, перчим и добавляем специи по вкусу. Добавляем 2 ложки сметаны, майонеза или греческого йогурта.

Далее добавляем в начинку для грибов готовое куриное филе и хорошо перемешиваем.

Фаршируем наши грибочки и посыпаем сыром Пармезан.

Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем наши фаршированные грибы с курицей 12 минут. Подавать закуску в холодном виде.

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