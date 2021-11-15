Самая вкусная и быстрая закуска: пицца за 10 минут

Вкусная пицца рецепт / ua.depositphotos.com

У вас гости на пороге, но вы не знаете что вам приготовить. Тогда мы расскажем рецепт вкуснейшей пиццы. Этот рецепт самый простой, и готовить его можно с самыми разными ингредиентами.

Такой рецепт прекрасно подойдет и для полноценного обеда, и можно готовить детям.

Быстрая пицца - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 1 столовая ложка

Яйца - 2 штуки

Молоко - 1 столовая ложка

Сосиски или колбаса - 200 грамм

Сыр твердый - 50 г

Соль - по вкусу

Кетчуп или соус

Смешиваем яйца, молоко, муку и соль, все хорошо венчиком взбиваем.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Смазываем форму для запекания сливочным маслом, выливаем нашу полученную смесь, примерно как на омлет. Ставим в духовку примерно на 7 минут.

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Нарезаем колбасу, сосиски, натираем сыр. Колбасу и сыр отправляем к нашей пицце в духовку. Как только колбаски поджарятся, мы достаем форму с пиццей и посыпаем все тертым сыром и зеленью.

Когда пицца немного остыла, верх смазываем небольшим слоем кетчупа или соуса.

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