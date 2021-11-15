Самая вкусная и быстрая закуска: пицца за 10 минут

Чтобы приготовить вкусную закуску, нужно будет всего пару минут.
У вас гости на пороге, но вы не знаете что вам приготовить. Тогда мы расскажем рецепт вкуснейшей пиццы. Этот рецепт самый простой, и готовить его можно с самыми разными ингредиентами.
Такой рецепт прекрасно подойдет и для полноценного обеда, и можно готовить детям.
Быстрая пицца - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 1 столовая ложка
- Яйца - 2 штуки
- Молоко - 1 столовая ложка
- Сосиски или колбаса - 200 грамм
- Сыр твердый - 50 г
- Соль - по вкусу
- Кетчуп или соус
Смешиваем яйца, молоко, муку и соль, все хорошо венчиком взбиваем.
Разогреваем духовку до 180 градусов. Смазываем форму для запекания сливочным маслом, выливаем нашу полученную смесь, примерно как на омлет. Ставим в духовку примерно на 7 минут.
Нарезаем колбасу, сосиски, натираем сыр. Колбасу и сыр отправляем к нашей пицце в духовку. Как только колбаски поджарятся, мы достаем форму с пиццей и посыпаем все тертым сыром и зеленью.
Когда пицца немного остыла, верх смазываем небольшим слоем кетчупа или соуса.
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