Самый вкусный тыквенный крем-суп от Ольги Сумской: простой рецепт

Актриса Ольга Сумская рассказала удивительный рецепт тыквенного крем-супа.
Тыква - это один из самых полезных для организма овощ. Как говорят медики, тыква обладает уникальным свойством и способна очищать организм - выводить жидкость и улучшает пищеварение.
Безусловно, тыкву разрешено употреблять как детям, так и взрослым. Избегать следует лишь при индивидуальной непереносимости продукта.
С тыквой существует множество вкусных и полезных рецептов, один из которых мы расскажем вам.
Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась невероятным рецептом тыквенного крем-супа.
В программе Твой день на телеканале 1+1 Сумская рассказала, что такой рецепт крем-супа из тыквы готовить очень просто, а времени потребуется очень мало.
Тыквенный крем-суп - рецепт
Вам понадобится:
- Тыквы - 200-300 гр
- Филе куриное - 1 шт
- Картошка - 3 шт
- Морковка, лук - 1 шт
- Томат - 1 шт
- Сливки 15% - 150 мл
- Семечки тыквы - для украшения
- Соль, специи - по вкусу
Хорошо моем и отвариваем куриное филе, снимая обязательно пенку, и в подсоленной воде примерно 20 минут.
Чистим, моем и нарезаем наши овощи. Тыкву нарезаем кубиками и отвариваем в небольшом количестве воды.
Морковку натираем на крупной терке, лук измельчаем и можем по вкусу взять зубчик чеснока.
Разогреваем сковороду и поджариваем лук до золотистого цвета, далее морковь и чеснок. Один томат обливаем кипятком и без кожуру нарезаем на мелкие кусочки, добавляем томат к овощам в сковороду.
Тыква уже сварилась, туда добавляем наши овощи из сковороды и куриное филе, которое предварительно стоит порезать на мелкие кусочки, и вливаем сливки.
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С помощью блендера пюрируем крем-суп из тыквы.
Ольга Сумская предлагает для крем-супа отдельно обжарить тыквенные семечки и украсить им наше блюдо.
Разливаем тыквенный крем-суп в тарелки и украшаем его тыквенными семечками.