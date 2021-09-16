Самый вкусный тыквенный крем-суп от Ольги Сумской: простой рецепт

Тыквенный крем-суп рецепт / ua.depositphotos.com

Тыква - это один из самых полезных для организма овощ. Как говорят медики, тыква обладает уникальным свойством и способна очищать организм - выводить жидкость и улучшает пищеварение.

Безусловно, тыкву разрешено употреблять как детям, так и взрослым. Избегать следует лишь при индивидуальной непереносимости продукта.

С тыквой существует множество вкусных и полезных рецептов, один из которых мы расскажем вам.

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась невероятным рецептом тыквенного крем-супа.

В программе Твой день на телеканале 1+1 Сумская рассказала, что такой рецепт крем-супа из тыквы готовить очень просто, а времени потребуется очень мало.

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Тыквенный крем-суп - рецепт

Вам понадобится:

Тыквы - 200-300 гр

Филе куриное - 1 шт

Картошка - 3 шт

Морковка, лук - 1 шт

Томат - 1 шт

Сливки 15% - 150 мл

Семечки тыквы - для украшения

Соль, специи - по вкусу

Хорошо моем и отвариваем куриное филе, снимая обязательно пенку, и в подсоленной воде примерно 20 минут.

Чистим, моем и нарезаем наши овощи. Тыкву нарезаем кубиками и отвариваем в небольшом количестве воды.

Морковку натираем на крупной терке, лук измельчаем и можем по вкусу взять зубчик чеснока.

Разогреваем сковороду и поджариваем лук до золотистого цвета, далее морковь и чеснок. Один томат обливаем кипятком и без кожуру нарезаем на мелкие кусочки, добавляем томат к овощам в сковороду.

Тыква уже сварилась, туда добавляем наши овощи из сковороды и куриное филе, которое предварительно стоит порезать на мелкие кусочки, и вливаем сливки.

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С помощью блендера пюрируем крем-суп из тыквы.

Ольга Сумская предлагает для крем-супа отдельно обжарить тыквенные семечки и украсить им наше блюдо.

Разливаем тыквенный крем-суп в тарелки и украшаем его тыквенными семечками.