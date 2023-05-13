Настоящий восторг: самый вкусный шашлык за 15 минут, который тает во рту - идеальный рецепт

Нежный и самый лучший рецепт куриного шашлыка. Мясо будет сочным, аж тает во рту с таким рецептом шашлыка.

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Самый вкусный куриный шашлык рецепт / Коллаж Главред, фото pixabay

Что может быть вкуснее простого рецепта шашлыка. Время побаловать себя и родных простыми рецептами за считанные минуты.

Шашлык аж тает во рту, ведь его не нужно замачивать сутки в маринаде. Простейший рецепт шашлыка сделает вас настоящими шеф-поварами.

Самый вкусный куриный шашлык - рецепт

Вам понадобится:

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Филе куриное - 4 шт

Бекон - 200 гр

Чеснок - 1 зубчик

Соевый соус - 2 чайные ложки

Укроп, петрушка, базилик

Оливковое масло

Лук салатный - по вкусу

Куриное филе хорошо помыть, удалить кожу и разрезать на пополам.

Накрыть пищевой пленкой и отбить мясо.

Как готовить шашлык из курицы / скриншот

На каждый кусочек куриного филе переложить 3 слайса бекона.

Разрезаем пополам куриное филе и сворачиваем рулетики.

Куриный шашлык с беконом рецепт / скриншот

Налить в отдельную пиалу оливковое масло, соевый соус, добавить чеснок, специи по вкусу и зелень.

Хорошо перемешать маринад для куриного шашлыка.

На шпажки надеть рулетики из курицы и бекона и обильно смазать маринадом.

Куриный шашлык за 15 минут рецепт / скриншот

Разогреть гриль или переложить куриный шашлык на решетку.

Готовим куриный шашлык и наслаждаемся вкуснейшим мясом, которое тает во рту.

Подавать шашлык из курицы с салатный фиолетовым луком.

Смотрите видео о том, как в Киеве готовят уникальную шаурму:

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