Настоящий восторг: самый вкусный шашлык за 15 минут, который тает во рту - идеальный рецепт

Что может быть вкуснее простого рецепта шашлыка. Время побаловать себя и родных простыми рецептами за считанные минуты.
Шашлык аж тает во рту, ведь его не нужно замачивать сутки в маринаде. Простейший рецепт шашлыка сделает вас настоящими шеф-поварами.
Самый вкусный куриный шашлык - рецепт
Вам понадобится:
- Филе куриное - 4 шт
- Бекон - 200 гр
- Чеснок - 1 зубчик
- Соевый соус - 2 чайные ложки
- Укроп, петрушка, базилик
- Оливковое масло
- Лук салатный - по вкусу
Куриное филе хорошо помыть, удалить кожу и разрезать на пополам.
Накрыть пищевой пленкой и отбить мясо.
На каждый кусочек куриного филе переложить 3 слайса бекона.
Разрезаем пополам куриное филе и сворачиваем рулетики.
Налить в отдельную пиалу оливковое масло, соевый соус, добавить чеснок, специи по вкусу и зелень.
Хорошо перемешать маринад для куриного шашлыка.
На шпажки надеть рулетики из курицы и бекона и обильно смазать маринадом.
Разогреть гриль или переложить куриный шашлык на решетку.
Готовим куриный шашлык и наслаждаемся вкуснейшим мясом, которое тает во рту.
Подавать шашлык из курицы с салатный фиолетовым луком.
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