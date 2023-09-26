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Из белой уже никто не готовит: попробуй копеечный рецепт тушеной красной капусты от Ярославского

Лидия Неплях
26 сентября 2023, 08:44 обновлено 26 сентября, 08:44
Если тушеная капуста без мяса, это не значит, что она безвкусная, все как раз наоборот.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Европейская
Из белой уже никто не готовит: попробуй копеечный рецепт тушеной красной капусты от Ярославского
Как тушить капусту / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (yaroslavskyi.vova)

Тушеная капуста разнообразит питание, особенно, если надоело есть одни и те же гарниры. Чтобы разбавить рацион, предлагаем приготовить тушеную красную капусту с изюмом и клюквой на сковороде. А рецепт подготовил ресторатор и судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Тушеная капуста на сковороде - рецепт

Ингредиенты:

  • красная или белая капуста
  • большая луковица
  • винный или яблочный уксус
  • масло, соль и душистый перец
  • изюм или вяленая клюква
  • молотый кориандр

Приготовление: Все ингредиенты очень тоненько порезать. Далее на сковороду налить масло, разогреть его, добавить лук и чуточку поджарить его пока он не начнет едва-едва менять цвет.

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Добавить капусту, несколько раз перемешать, чтобы не подгорела. Жарить так пару минут, только после этого добавить соль, душистый перец и уксус. Накрыть крышкой и на медленном огне подтушить до желаемой мягкости.

Где-то в середине процесса добавить бланшированную клюкву. Молотый кориандр добавить в самом конце приготовления. Выключить огонь и дать постоять блюду еще 10 минут.

Смотрите простой рецепт тушеной капусты:

@yaroslavskyi.vova

Красноголовая капуста очень красивая. Мне похожа на трезубец в разрезе я здесь готовил начинку для вареников, и получилась такая вкусная тушеная капуста, что ее сразу съели, не дождавшись теста! Нужно лишь: ? Красная головка капусты большая луковица ? ? немного винного или яблочного уксуса ? масло, соль и душистый перец ? Изюм или вяленая клюква на приложение ?И я добавил немного молотого кориандра - аромат мне очень понравился Давайте готовить! ❗️главная задача все очень тоненько порезать ?далее на сковороду наливаю масло, разогреваю, добавляю лук и чуточку поджариваю его вплоть до пока он не начнет едва-едва менять цвет. ?затем добавляю капусту, и стараюсь ее несколько раз перемешать, чтобы не подгорела. И так жарю ее пару минут, только после этого добавляю соль, душистый перец и уксус, у меня был яблочный бальзамик ?накрываю крышку и на медленном огне подтушковываю до желаемой мягкости! ?Где-то на середине готовки добавил бланшированную клюкву. А размолотый кориандр уже почти в самом конце готовки, чтобы оставить аромат в капусте. По готовности, выключил огонь и дал еще постоять где-то 10 минут и можно есть!!! Иногда вкусно можно сделать очень просто вар вареники с капустой уже буду делать в следующий раз - согласны ?☺ ️ Пишите комментарии и ставьте вподрбайки. Обнимаю ?

♬ Woop Baby - Letherette

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капуста рецепты Владимир Ярославский
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