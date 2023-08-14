Не развалится: пять простых рецептов с молодой картошкой

Картошка остается излюбленным ингредиентом на кухне во многих семьях. Ее готовят утром, днем и вечером. Правда, иногда мы переоцениваем легкость готовки картошки и, случается, можем испортить все блюдо. Главред расскажет пять простых рецептов, как лучше всего приготовить картошку.
Молодая картошка имеет нежную текстуру и отличается более мягкой кожурой, что делает её идеальной для приготовления разнообразных блюд.
Как резать молодую картошку для жарки - учтите это перед готовкой
Картошку можно нарезать на половинки или четвертинки, кусочками, пополам или дольками.
А вот ответ на вопрос, сколько жарят молодую картошку, будет зависеть, в том числе, от толщины кусочков. Жареная картошка целиком готовится 15-20 минут, дольками - 10-15 минут, запеченная картошка потребует 20-30 минут вашего времени, а картошка-фри - примерно 15-20 минут на среднем огне.
Чтобы приготовить молодую картошку так, чтобы она не разваливалась в процессе жарки, вам следует учесть сорт, уделить особое внимание на предварительное отваривание, использовать подходящую сковороду и добавлять немного масла. Также не советуют часто помешивать и рекомендуют использовать крышку.
Как готовить молодую картошку - самые простые рецепты
Молодую картошку можно использовать в супах, гарнирах, рагу и других блюдах. Ключевое в приготовлении молодой картошки — сохранить её нежную текстуру и придать блюду вкус с помощью различных приправ и методов готовки.
Картофельное пюре с молодой картошкой
Промойте молодую картошку и откиньте на дуршлаг.
Варите картошку в подсоленной воде до мягкости, затем слейте воду.
Очистите картошку от кожуры, поместите в миску и размять в пюре.
Добавьте молоко, сливки, соль, масло и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
Жареная молодая картошка
Промойте и откиньте на дуршлаг молодую картошку.
Разогрейте сковороду с маслом (подсолнечным или оливковым).
Положите целую или разрезанную картошку на сковороду и жарьте до золотистой корки с обеих сторон.
Подсолите, добавьте свежие травы (например, розмарин или тимьян) и чеснок, если хотите. Хороший способ, как вкусно приготовить молодую картошку на сковороде.
Запеченная молодая картошка
Промойте молодую картошку. Положите ее в миску, добавьте оливковое масло, соль, перец и другие приправы по вкусу. Перемешайте, чтобы картошка была покрыта маслом и специями.
Как приготовить молодую картошку в духовке? Выложите картошку на противень в один слой и запекайте в разогретой духовке при температуре около 200°C до золотистой корки и мягкости, переворачивая картошку через определенные интервалы.
Свареная молодая картошка с травами
Так же промойте картошку, варите ее в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте масло (оливковое или сливочное), свежие травы (петрушка, укроп) и легко перемешайте.
Салат с молодой картошкой
Сварите молодую картошку в подсоленной воде до мягкости. Нарежьте её на кусочки и смешайте с другими ингредиентами для салата, такими как свежие овощи, зелень, оливки, маслины и др.
Приправьте салат масляным соусом или йогуртом.
Подберите подходящий метод для вашего вида молодой картошки и учтите эти советы, чтобы приготовить вкусную и сохраняющую форму жареную молодую картошку.
Вас также могут заинтересовать другие рецепты: