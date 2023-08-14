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Не развалится: пять простых рецептов с молодой картошкой

Яна Ставская
14 августа 2023, 19:52 обновлено 14 августа, 19:59
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Иногда мы делаем ошибки в приготовлении картошки, которые стоят нам целого блюда. Узнавайте, как готовить молодую картошку.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 1 порции
Калорийность Калорийность 340 ккал
Кухня Кухня европейская
Картошка, кастрюля, сода
Читайте на Главред, как жарить молодую картошку / ua.depositphotos.com

Картошка остается излюбленным ингредиентом на кухне во многих семьях. Ее готовят утром, днем и вечером. Правда, иногда мы переоцениваем легкость готовки картошки и, случается, можем испортить все блюдо. Главред расскажет пять простых рецептов, как лучше всего приготовить картошку.

Молодая картошка имеет нежную текстуру и отличается более мягкой кожурой, что делает её идеальной для приготовления разнообразных блюд.

Как резать молодую картошку для жарки - учтите это перед готовкой

Картошку можно нарезать на половинки или четвертинки, кусочками, пополам или дольками.

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А вот ответ на вопрос, сколько жарят молодую картошку, будет зависеть, в том числе, от толщины кусочков. Жареная картошка целиком готовится 15-20 минут, дольками - 10-15 минут, запеченная картошка потребует 20-30 минут вашего времени, а картошка-фри - примерно 15-20 минут на среднем огне.

Чтобы приготовить молодую картошку так, чтобы она не разваливалась в процессе жарки, вам следует учесть сорт, уделить особое внимание на предварительное отваривание, использовать подходящую сковороду и добавлять немного масла. Также не советуют часто помешивать и рекомендуют использовать крышку.

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Есть несколько способов, как жарить молодую картошку / goodfon.ru, ru.freepik.com

Как готовить молодую картошку - самые простые рецепты

Молодую картошку можно использовать в супах, гарнирах, рагу и других блюдах. Ключевое в приготовлении молодой картошки — сохранить её нежную текстуру и придать блюду вкус с помощью различных приправ и методов готовки.

Картофельное пюре с молодой картошкой

Промойте молодую картошку и откиньте на дуршлаг.

Варите картошку в подсоленной воде до мягкости, затем слейте воду.

Очистите картошку от кожуры, поместите в миску и размять в пюре.

Добавьте молоко, сливки, соль, масло и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

Жареная молодая картошка

Промойте и откиньте на дуршлаг молодую картошку.

Разогрейте сковороду с маслом (подсолнечным или оливковым).

Положите целую или разрезанную картошку на сковороду и жарьте до золотистой корки с обеих сторон.

Подсолите, добавьте свежие травы (например, розмарин или тимьян) и чеснок, если хотите. Хороший способ, как вкусно приготовить молодую картошку на сковороде.

Запеченная молодая картошка

Промойте молодую картошку. Положите ее в миску, добавьте оливковое масло, соль, перец и другие приправы по вкусу. Перемешайте, чтобы картошка была покрыта маслом и специями.

Как приготовить молодую картошку в духовке? Выложите картошку на противень в один слой и запекайте в разогретой духовке при температуре около 200°C до золотистой корки и мягкости, переворачивая картошку через определенные интервалы.

Свареная молодая картошка с травами

Так же промойте картошку, варите ее в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте масло (оливковое или сливочное), свежие травы (петрушка, укроп) и легко перемешайте.

Салат с молодой картошкой

Сварите молодую картошку в подсоленной воде до мягкости. Нарежьте её на кусочки и смешайте с другими ингредиентами для салата, такими как свежие овощи, зелень, оливки, маслины и др.

Приправьте салат масляным соусом или йогуртом.

Подберите подходящий метод для вашего вида молодой картошки и учтите эти советы, чтобы приготовить вкусную и сохраняющую форму жареную молодую картошку.

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