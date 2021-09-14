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Рецепт осеннего шедевра: самая вкусная фаршированная тыква

14 сентября 2021, 15:10

Это рецепт тыквы в горшочке удивит и восхитит ваших гостей.

Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Калорийность Калорийность 212 ккал
Рецепты тыквы в духовке / goodfon.ru

Осень уже полностью обосновалась в Украине, а вместе с ней и пришел сезон тыквы. Тыква очень полезна, как для взрослых, так и для маленьких. Хоть в тыкве содержится более 90% воды, она имеет множество витаминов, аминокислот, белков, углеводов.

Польза тыквы очень проста - в овоще содержатся такие витамины как А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкостный витамин Т.

Главред расскажет удивительный и очень полезный рецепт тыквы, который станет невероятным дополнение вашего ужина или праздничного стола.

Вкусная тыква с рисом - рецепт

Вам понадобиться:

  • Тыква - 1 шт.
  • Рис для плова - 50 г
  • Яблоко - 2 шт.
  • Изюм - 25 г
  • Сахар, корица - по вкусу
  • Масло сливочное - 1 ст.л.

Тыкву выбираем среднего размера, и желательно без изъянов в виде черных точек, и порезов. Хорошо моем ее и срезаем верхушку. Верхушку не выбрасывайте, она еще нам пригодится.

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Из тыквы удаляем обязательно семена, которые потом можно пожарить или высушить. Вынимаем всю мякоть тыквы при помощи ножа и столовой ложки. Мякоть тыквы нарезаем, на кубики или брусочки, главное мелко. Чистим и нарезаем яблоки также как и тыкву. Смешиваем сахар, рис, тыкву, яблоки, изюм и корицу по вкусу.

Все хорошо перемешиваем и отправляем в нашу тыкву. Кусочек сливочного масла положить сверху. Закрываем тыкву нашей шляпкой, которую отрезали изначально. Включаем духовку до 180 градусов и запекаем тыкву примерно 50-60 минут.

Еще можно накрыть края тыквы фольгой, чтобы края н пригорели. Как только тыква станет мягкой вынимаем ее из духовки и даем немного остыть.

Смотрите также рецепт салата из тыквы с сыром фета:

viber
рецепт Тыква
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