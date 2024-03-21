Такие деруны пробовали единицы: тайный рецепт, который восхитит всех

Готовим удивительно вкусные и быстрые деруны. Необычный рецепт драников с хлебом, которые восхитят всех.
Такой рецепт еще называют бутерброды с картошкой.
Как готовить деруны на хлебе - рецепт
Вам понадобится:
- Хлеб белый - 8 кусочков
- Яйца - 2 шт
- Картошка - 6 шт
- Лук - 1 шт
- Соль, перец
- Масло для жарки
Картошку почистить, натереть на крупной терке.
Картошку отжать руками, посолить и перемешать.
Добавить сразу 2 яйца, поперчить и перемешать вновь.
Лук натереть на мелкой терке, и сразу добавить к картошке. Хорошо перемешав.
На каждый кусочек хлеба выложить картошку.
Разогреть сковороду, и переложить деруны на хлебе.
Обжариваем деруны с двух сторон на оливковом масле до хрустящей корочки.
Выложить на бумажное полотенце все деруны на гренке, чтобы лишнее масло впиталось.
Подаем к столу горячими и хрустящими.
Смотрите видео, как готовить вкусные и хрустящие деруны на хлебе:
@aliona_cooking Сільські бутерброди з картоплею або дерун на хлібі? -батон молочний від Румʼянець -2 яйця -1 велика цибулина -спеції -сметана Чудово смакуватиме зі сметаною, зараз на цінотижиках у @Сільпо ♬ оригінальний аудіозапис – Lesfleures - Lesfleures
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