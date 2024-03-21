Такие деруны пробовали единицы: тайный рецепт, который восхитит всех

Уникально вкусный и бюджетный рецепт драников на хлебе. Простая и очень вкусная закуска.

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Вкуснейший рецепт драников на хлебе / Коллаж Главред, фото photorecept.ru, goodfon

Готовим удивительно вкусные и быстрые деруны. Необычный рецепт драников с хлебом, которые восхитят всех.

Такой рецепт еще называют бутерброды с картошкой.

Как готовить деруны на хлебе - рецепт

Вам понадобится:

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Хлеб белый - 8 кусочков

Яйца - 2 шт

Картошка - 6 шт

Лук - 1 шт

Соль, перец

Масло для жарки

Картошку почистить, натереть на крупной терке.

Картошку отжать руками, посолить и перемешать.

Добавить сразу 2 яйца, поперчить и перемешать вновь.

Лук натереть на мелкой терке, и сразу добавить к картошке. Хорошо перемешав.

На каждый кусочек хлеба выложить картошку.

Разогреть сковороду, и переложить деруны на хлебе.

Обжариваем деруны с двух сторон на оливковом масле до хрустящей корочки.

Выложить на бумажное полотенце все деруны на гренке, чтобы лишнее масло впиталось.

Подаем к столу горячими и хрустящими.

Смотрите видео, как готовить вкусные и хрустящие деруны на хлебе:

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