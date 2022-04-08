Такого в магазине не купить: восхитительно вкусный огуречный паштет с крекером

Огуречный паштет рецепт / ua.depositphotos.com

Весна уже понемногу дает о себе знать, и каждая хозяйка хочет приготовить простые и легкие блюда. Если к вам собрались гости или намечается праздник, тогда такой рецепт точно для вас.

Простой, нежный и вкусный огуречный паштет. Такой вы точно не купите в магазине, а ваши родные будут в восторге от удовольствия.

Готовим вкусный паштет дома.

Огуречный паштет - восхитительный рецепт

Вам понадобится:

Огурцы - 2 штуки средние

Сливочное масло - 120 грамм

Укроп, петрушка, базилик.

Сливочное масло размягчить при комнатной температуре.

Огурцы желательно почистить или потереть на мелкой терке. Вкусно получается, если огурец и зелень измельчить в блендере.

Смешать огурец, зелень и сливочное масло.

Соленые крекеры смазываем огуречным паштетом и посыпаем немного сыром.

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