Такого в магазине не купить: восхитительно вкусный огуречный паштет с крекером

Готовим вкуснейший паштет дома по простому рецепту.
Весна уже понемногу дает о себе знать, и каждая хозяйка хочет приготовить простые и легкие блюда. Если к вам собрались гости или намечается праздник, тогда такой рецепт точно для вас.
Простой, нежный и вкусный огуречный паштет. Такой вы точно не купите в магазине, а ваши родные будут в восторге от удовольствия.
Готовим вкусный паштет дома.
Огуречный паштет - восхитительный рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы - 2 штуки средние
- Сливочное масло - 120 грамм
- Укроп, петрушка, базилик.
Сливочное масло размягчить при комнатной температуре.
Огурцы желательно почистить или потереть на мелкой терке. Вкусно получается, если огурец и зелень измельчить в блендере.
Смешать огурец, зелень и сливочное масло.
Соленые крекеры смазываем огуречным паштетом и посыпаем немного сыром.
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Автор: Маша Тупченко