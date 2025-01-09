Такую закуску разметают все: очень простой рецепт для каждого

Шикарная закуска на праздничный стол, которую разметут все за 1 секунду. Идеальные гренки с хамоном и секретным ингредиентом покорят любого.
Готовим нежные брускетты к столу. Рецепт закуски очень простой и приготовить сможет каждый.
Закуска на стол за 2 минуты - рецепт брускетты
Вам понадобится:
- Хамон
- Бурато
- Багет светлый или темный
- Базилик - несколько веточек
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Соль, перец
- Бальзамический уксус
- Горчица с медом
Нарезаем небольшими кусочками багет. Чтобы ваши брускетты были хрустящими, предлагаем подсушить в духовке или на сковороде 2-3 минуты.
Для заправки смешать оливковое масло 50 мл, горчицу, мед, соль, перец, лимонный сок.
Сыр буррата разделить на части и выложить на багет.
На каждый кусочек багета выложить хамон.
Поливаем нашу закуску заправкой.
Промываем и обсушиваем базилик. Выкладываем на багет листочки базилика.
Красиво выложить все брускетты на тарелку и полить бальзамическим соусом.
Смотрите видео, как готовить изумительные брускетты - рецепт
Кто такая katherine.khoma?
katherine.khoma - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tkatherine.khoma подписаны более 12 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Читайте также:
- Как варить манку на молоке: самый простой рецепт за 5 мин с идеальным результатом
- Нужен всего 1 лаваш: самая вкусная закуска - рецепт
- Будет таять во рту: рецепт вкусного запеченного сала с фруктами
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред