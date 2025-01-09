Такую закуску разметают все: очень простой рецепт для каждого

Невероятно вкусная и легкая закуска на стол - рецепт за 2 минуты.

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Вкусная закуска за 3 минуты рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Шикарная закуска на праздничный стол, которую разметут все за 1 секунду. Идеальные гренки с хамоном и секретным ингредиентом покорят любого.

Готовим нежные брускетты к столу. Рецепт закуски очень простой и приготовить сможет каждый.

Закуска на стол за 2 минуты - рецепт брускетты

Вам понадобится:

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Хамон

Бурато

Багет светлый или темный

Базилик - несколько веточек

Оливковое масло

Лимонный сок

Соль, перец

Бальзамический уксус

Горчица с медом

Нарезаем небольшими кусочками багет. Чтобы ваши брускетты были хрустящими, предлагаем подсушить в духовке или на сковороде 2-3 минуты.

Для заправки смешать оливковое масло 50 мл, горчицу, мед, соль, перец, лимонный сок.

Сыр буррата разделить на части и выложить на багет.

На каждый кусочек багета выложить хамон.

Простая и легкая закуска рецепт / depositphotos.com/ua

Поливаем нашу закуску заправкой.

Промываем и обсушиваем базилик. Выкладываем на багет листочки базилика.

Красиво выложить все брускетты на тарелку и полить бальзамическим соусом.

Смотрите видео, как готовить изумительные брускетты - рецепт

Кто такая katherine.khoma? katherine.khoma - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tkatherine.khoma подписаны более 12 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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