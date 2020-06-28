Вкусная уха - рецепт простой ухи с семгой и грибами

Участник гастропроекта Хлебное зрелище, который Новый канал выпускает в YouTube, поделился простым рецептом ухи, с которым справится каждый.
В субботу, 27 июня, во всем мире отметили День рыболовства, по этому поводу стоит попробовать приготовить настоящую рыбную уху. Шеф-повар Илья Семин, участника гастропроекта Хлебное зрелище, который Новый канал выпускает в YouTube, показал самый простой и вкусный рецепт классической ухи.
Рыбная уха с семногой и грибами - рецепт
Ингредиенты:
- морковь —2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец горошком — по вкусу;
- картофель — 2 шт.;
- шампиньоны — 100 г;
- филе семги — 500 г;
- оливковое масло — 2 ст.л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте морковь кубиком и высыпьте в кастрюлю с водой, после чего доведите до кипения.
- Добавьте целую чищенную луковицу, лавровый лист, перец горошком и картофель, нарезанный кубиком. Варите на медленном огне, посолите.
- Когда картофель будет почти готов, добавьте шампиньоны и семгу, нарезанную крупным кубиком.
- Добавьте оливковое масло и снимите с огня.
Ваша уха готова! Можете посыпать ее зеленью и подать отдельно ломтик лимона.
Напомним, что в воскресенье вы увидите, чем шеф-повара Хлебного зрелища накормили модель, певицу и актрису Дашу Астафьеву, и чьи блюда она отказалась даже попробовать. Новый выпуск Хлебного зрелища выйдет на YouTube Нового канала, 28 июня, 12:00.
Напомним, что прошлый раз повара Хлебного проекта показали, как приготовить хот-дог с картошкой вместо булочки в стиле настоящего шеф-повара.