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Ужин, который понравится всем: рецепт сочной куриной грудки в кефире

1 октября 2021, 01:50

Такой ужин насытит вас надолго, снизит тягу к сладкого и мучного и будет сбалансированным.

Время приготоления Время приготовления: 30 – 35 минут
Калорийность Калорийность Низкокалорийная ккал
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Рецепт куриного филе в кефире / http://ua.depositphotos.com/

Есть можно вкусно даже тогда, когда вы на диете. Ловите очередной крутой рецепт куриного филе. Мясо получается очень нежным, сочным и буквально тает во рту. Регулярное употребление данного угощения, с натуральными углеводами, способствует частичному снижению веса.

Нутрициолог Надежда Пахирко у себя в инста-блоге рассказала, как вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно не было сухим. Весь секрет в кефире. Поэтому скорее сохраняйте рецепт простого блюда, которое понравится всей семье.

Формула правильного ужина: белок + клетчатка + жиры. Белок отвечает за сытость, снижает тягу к сладкому. Клетчатка также дает сытость, поддерживает хорошее пищеварение и работу кишечника (добавьте к курочке любимые овощи). Жиры желательно использовать вечером растительные, так как они усваиваются лучше.

Рецепт сочной куриной грудки в кефире

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 120 граммов;
  • Кефир – 100 миллилитров;
  • Лук – 30 граммов;
  • Чеснок – 5 граммов;
  • Петрушка – 20 граммов;
  • Перец черный, соль – на ваш вкус.

Способ приготовления:

  • Нарежьте мясо на небольшие кусочки, залейте его кефиром. Добавьте лук, петрушку, соль и перец. Оставьте мариноваться в холодильнике на всю ночь (если нет возможность – можно несколько часов).
  • Выложите филе на фольгу, посыпьте порезанным чесноком и заверните плотно фольгу так, чтобы получилась лодочка.
  • Отправьте запекаться в разогретую до 210ºС духовку на 30 – 35 минут.

Приятного аппетита!

Куриное филе в кефире / instagram/expert_po_figure/

Ранее нутрициолог, автор проекта "Еда для жизни!" и курса "Мини-детокс" Надежда Андреева рассказала, как приготовить лапшу с цукини. Несмотря на то, что для приготовления блюда у вас уйдет всего 10 минут, преданные поклонники макарон обязательно оценят такую ​​альтернативу.

viber
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