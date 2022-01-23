Вкуснейшие картофельные блины на Масленицу 2022: готовить очень быстро

Картофельные блины на Масленицу рецепт / ua.depositphotos.com

Совсем скоро наступит один из любимых праздников украинцев - Масленица 2022. Это время веселья и приготовления различных блинов с начинкой.

Каждая хозяйка старается удивить родных и близких вкусными блинчиками. Мы расскажем удивительный рецепт картофельных блинов на Масленицу.

Этот простой рецепт удивит вас.

Картофельные блинчики на Масленицу - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 8 средних штук

Яйца - 2 штуки

Сыр - 200 грамм

Мука или панировочные сухари

Соль

Картошку хорошо помыть и отварить 20 минут в мундире. Очистить и натереть, желательно на крупной терке.

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Яйца взбить с солью и добавить к картошке. По желанию добавить 1 ложку муки.

Начинаем замешивать тесто. Как только тесто на картофельные блины сформировалось, нужно раскатать до 1 см блинчик, и сделать круглым.

Разогреть сковороду, налить немного масла.

Посыпать картофельный блинчик панировочными сухарями и выложить на сковороду.

В это время натираем на крупной терке твердый сыр, или на мелкой терке Пармезан.

Посыпаем картофельный блинчик сыром, и жарим под крышкой 5 минут с двух сторон.

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