Вкуснейшие картофельные блины на Масленицу 2022: готовить очень быстро

Картофельные блины моментально разлетаются с тарелок.
Совсем скоро наступит один из любимых праздников украинцев - Масленица 2022. Это время веселья и приготовления различных блинов с начинкой.
Каждая хозяйка старается удивить родных и близких вкусными блинчиками. Мы расскажем удивительный рецепт картофельных блинов на Масленицу.
Этот простой рецепт удивит вас.
Картофельные блинчики на Масленицу - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 8 средних штук
- Яйца - 2 штуки
- Сыр - 200 грамм
- Мука или панировочные сухари
- Соль
Картошку хорошо помыть и отварить 20 минут в мундире. Очистить и натереть, желательно на крупной терке.
Яйца взбить с солью и добавить к картошке. По желанию добавить 1 ложку муки.
Начинаем замешивать тесто. Как только тесто на картофельные блины сформировалось, нужно раскатать до 1 см блинчик, и сделать круглым.
Разогреть сковороду, налить немного масла.
Посыпать картофельный блинчик панировочными сухарями и выложить на сковороду.
В это время натираем на крупной терке твердый сыр, или на мелкой терке Пармезан.
Посыпаем картофельный блинчик сыром, и жарим под крышкой 5 минут с двух сторон.
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