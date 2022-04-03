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Вкуснейшие кексы из картофельного пюре с грибами на все случаи жизни

3 апреля 2022, 15:43

Готовим идеальные картофельные маффины всего за 20 минут.

кексы
Картофельные кексы рецепт / ua.depositphotos.com

Любая хозяйка хочет порадовать своих близких вкусными блюдами. В нынешних условиях в Украине не всегда можно приготовить сложные любимые блюда, но мы расскажем простейший рецепт кексов, который точно полюбите.

Для приготовления соленых маффинов нужно всего 20 минут времени. Они прекрасно подойдут для завтрака, в качестве закуски на праздничный стол или в дорогу как перекус.

Картофельные кексы с грибами - рецепт

Вам понадобится:

  • Пюре - 200 грамм
  • Грибы - 150 грамм
  • Мука - 100 грамм
  • Лук - 1 штука
  • Греческий йогурт или сметана
  • Яйца - 1 штука
  • Разрыхлитель - половина чайной ложки
  • Сыр - по вкусу

В готовое картофельное пюре добавить три столовые ложки греческого йогурта.

Взбить яйцо и посолить, добавить обжаренные с луком грибы и хорошо перемешать с пюре.

По желанию можно добавить немного укропа или базилика.

Муку просеять с разрыхлителем, и частями смешиваем с пюре и грибами.

Взять формы для кексов, желательно силиконовые.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Формы для маффинов с картошкой и грибами смазать сливочным маслом, разложить начинку.

Потереть сыром и посыпать сверху.

Запекать картофельные кексы с грибами 12-18 минут.

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