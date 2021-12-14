Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецепта

Ваш Новый год 2022 будет вкуснее с нашими простыми рецептами салатов.
На пороге уже Новый год 2022, а для любой хозяйки это время приготовления вкусного меню. Чтобы ваши блюда на новогоднем столе были идеальными, советуем вам приготовить эти салаты.
Салат с ананасом и курицей, крабовый салат и невероятный салат гнездо глухаря удивят ваших гостей. Эти три легких салата, отлично сочетаются с основными блюдами.
Новый год 2022 нужно встречать ярко и вкусно, ведь Тигр не любит грустить.
Салат с ананасами и курицей на Новы год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Ананас в собственном соку - 1 банка
- Куриное филе или бедра - 300 грамм
- Твердый сыр - 200 грамм
- Сметана
- Соль, перец
- Зелень
Курицу хорошо помыть и отварить в подсоленной воде. Остудить и порезать кубиками.
Сыр стоит брать твердый. Нарезаем мелкими кубиками и соединяем с курицей.
С ананаса слить всю жидкость и порезать брусочками.
По желанию можно добавить чеснок.
Сметану и соль смешать, порубить зелень и сделать соус. Можно все взбить в блендере.
Заправить салат соусом и подавать к столу.
Салат на Новый год 2022 с крабовыми палочками - рецепт
Вам понадобится:
- Рис отварной - 100 грамм (4 ложки)
- Ананас
- Крабовые палочки - 300 грамм
- Сыр твердый - 250 грамм
- Пармезан - 50 грамм
- Майонез
- Листья салата или руккола
Рис стоит отварить до готовности, примерно 20 минут, и остудить.
Ананас можно взять свежий или консервированный. Порезать на кубики и отправить в салатник.
Крабовые палочки очищаем и нарезаем маленькими кружочками. Сыр натереть на крупной терке, Пармезан на мелкой, добавить все в салатник.
Рукколу и майонез взбить в блендере и добавить все к рису, крабовым палочкам, ананасу и сыру. Все хорошо перемешать.
Тарелку для подачи красиво оформить листьями салата и выложить салат на Новый год 2022 с крабовыми палочками.
Салат Гнездо глухаря на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Курица - 400 грамм (филе или бедра)
- Куриные яйца - 3 штуки
- Перепелиные яйца - 7 штуки
- Картошка - 5 штуки средних
- Лук - 1 штука
- Грибы маринованные
- Соль, специи
- Листья салата
Куриное филе или бедра хорошо отварить и порезать на полосочки.
Лук почистить и обжарить до золотистого цвета.
Картошку помыть, почистить и нарезать, как на картофель фри. Если нет фритюра, тогда на сковороде обжарить до готовности.
Чтобы избавиться от лишнего жира, выложите картошку на бумажные салфетки.
Яйца отварить и почистить. Зелень мелко порезать.
В блюдо для подачи выложите листья салата, далее куриное филе, грибы, куриные яйца, предварительно их натереть на крупной терке, лук, можно добавить свежий огурец, твердый сыр.
Все смазать майонезом и посыпать зеленью.
Картошку аккуратно выкладываем вокруг салата и в углубление по середине выкладываем перепелиные яйца.
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Тертый сыр выкладывайте таким образом, чтобы по центру появилось небольшое углубление.
В углубление выложите зелень.
Вкуснейший салат гнездо глухаря с огурцом будет идеальным на праздничном столе.
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