Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецепта

Невероятный салат с крабовыми палочками на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

На пороге уже Новый год 2022, а для любой хозяйки это время приготовления вкусного меню. Чтобы ваши блюда на новогоднем столе были идеальными, советуем вам приготовить эти салаты.

Салат с ананасом и курицей, крабовый салат и невероятный салат гнездо глухаря удивят ваших гостей. Эти три легких салата, отлично сочетаются с основными блюдами.

Новый год 2022 нужно встречать ярко и вкусно, ведь Тигр не любит грустить.

Салат с ананасами и курицей на Новы год 2022 - рецепт

Салат с ананасами и курицей на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Ананас в собственном соку - 1 банка

Куриное филе или бедра - 300 грамм

Твердый сыр - 200 грамм

Сметана

Соль, перец

Зелень

Курицу хорошо помыть и отварить в подсоленной воде. Остудить и порезать кубиками.

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Сыр стоит брать твердый. Нарезаем мелкими кубиками и соединяем с курицей.

С ананаса слить всю жидкость и порезать брусочками.

По желанию можно добавить чеснок.

Сметану и соль смешать, порубить зелень и сделать соус. Можно все взбить в блендере.

Заправить салат соусом и подавать к столу.

Салат на Новый год 2022 с крабовыми палочками - рецепт

Необычный салат с крабовыми палочками на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Рис отварной - 100 грамм (4 ложки)

Ананас

Крабовые палочки - 300 грамм

Сыр твердый - 250 грамм

Пармезан - 50 грамм

Майонез

Листья салата или руккола

Рис стоит отварить до готовности, примерно 20 минут, и остудить.

Ананас можно взять свежий или консервированный. Порезать на кубики и отправить в салатник.

Крабовые палочки очищаем и нарезаем маленькими кружочками. Сыр натереть на крупной терке, Пармезан на мелкой, добавить все в салатник.

Рукколу и майонез взбить в блендере и добавить все к рису, крабовым палочкам, ананасу и сыру. Все хорошо перемешать.

Тарелку для подачи красиво оформить листьями салата и выложить салат на Новый год 2022 с крабовыми палочками.

Салат Гнездо глухаря на Новый год 2022 - рецепт

Гнездо глухаря салат классический рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Курица - 400 грамм (филе или бедра)

Куриные яйца - 3 штуки

Перепелиные яйца - 7 штуки

Картошка - 5 штуки средних

Лук - 1 штука

Грибы маринованные

Соль, специи

Листья салата

Куриное филе или бедра хорошо отварить и порезать на полосочки.

Лук почистить и обжарить до золотистого цвета.

Картошку помыть, почистить и нарезать, как на картофель фри. Если нет фритюра, тогда на сковороде обжарить до готовности.

Чтобы избавиться от лишнего жира, выложите картошку на бумажные салфетки.

Яйца отварить и почистить. Зелень мелко порезать.

В блюдо для подачи выложите листья салата, далее куриное филе, грибы, куриные яйца, предварительно их натереть на крупной терке, лук, можно добавить свежий огурец, твердый сыр.

Все смазать майонезом и посыпать зеленью.

Картошку аккуратно выкладываем вокруг салата и в углубление по середине выкладываем перепелиные яйца.

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Тертый сыр выкладывайте таким образом, чтобы по центру появилось небольшое углубление.

В углубление выложите зелень.

Вкуснейший салат гнездо глухаря с огурцом будет идеальным на праздничном столе.

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