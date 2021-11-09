Вкуснейший киш с грибами и шпинатом: готовить всего 20 минут

Киш с грибами и шпинатом у вас получится нежным и очень вкусным.
Любителям французской кухни известно, что самый вкусный пирог киш можно приготовить из разных ингредиентов.
Сегодня вам расскажем рецепт вкуснейшего открытого пирога, как во Франции, с грибами и шпинатом.
Такой рецепт киша очень прост, много времени не занимает, а начинки можно пробовать любые. Киш с лососем, киш с сыром, киш с помидорами и ветчиной все эти продукты спокойно подойдут к такому пирогу.
Киш с грибами, сыром и овощами - рецепт
Вам понадобится:
для теста:
- Мука (рисовая, пшеничная или ржаная) - 270 грамм
- Сода - 1/4 чайной ложки
- Масло сливочное - 50 грамм
- Сливочный сыр - 230 грамм
- Молоко - 2 столовые ложки
Для начинки на киш:
- Грибы - 200 грамм
- Лук - 1 штука
- Сыр твердый - 150 грамм
- Пармезан - 50 грамм
- Шпинат свежий или замороженный
- Яйца - 2 штуки
- Соль, перец - по вкусу
Готовим тесто для киша за несколько минут. Муку можно брать разную, например половину пшеничной и ржаной, смешиваем и просеиваем хорошо. Добавляем сливочное масло. По вкусу соль и растираем все в песочное тесто.
Добавляем в муку сливочный сыр и 2 ложки молока. Замешиваем тесто и формируем в шарик.
Раскатываем тесто и по потребности еще добавляем немного муки. Форму для пирога смазываем маслом и формируем из теста наш пирог. Делаем на дне несколько проколов вилкой и отправляем форму с тестом в холодильник на 20 минут.
В это время моем, чистим и нарезаем лук и грибы. На оливковом или сливочном масле обжариваем лук до золотистого цвета, далее грибы и помешиваем примерно 10 минут. Если шпинат замороженный, отправляем его сразу с грибами, если свежий, тогда за минуту до готовности грибов смешиваем всю начинку в сковороде.
Солим и перчим по вкусу начинку и отправляем все в форму с тестом для киша.
Натираем сыр и посыпаем его сверху вместе с пармезаном.
Взбиваем яйцо с молоком и заливаем наш пирог. Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем киш на 45 минут.
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