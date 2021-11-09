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Вкуснейший киш с грибами и шпинатом: готовить всего 20 минут

9 ноября 2021, 13:46

Киш с грибами и шпинатом у вас получится нежным и очень вкусным.

пирог
Киш с грибами и шпинатом рецепт / ua.depositphotos.com

Любителям французской кухни известно, что самый вкусный пирог киш можно приготовить из разных ингредиентов.

Сегодня вам расскажем рецепт вкуснейшего открытого пирога, как во Франции, с грибами и шпинатом.

Такой рецепт киша очень прост, много времени не занимает, а начинки можно пробовать любые. Киш с лососем, киш с сыром, киш с помидорами и ветчиной все эти продукты спокойно подойдут к такому пирогу.

Киш с грибами, сыром и овощами - рецепт

Вам понадобится:

для теста:

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  • Мука (рисовая, пшеничная или ржаная) - 270 грамм
  • Сода - 1/4 чайной ложки
  • Масло сливочное - 50 грамм
  • Сливочный сыр - 230 грамм
  • Молоко - 2 столовые ложки

Для начинки на киш:

  • Грибы - 200 грамм
  • Лук - 1 штука
  • Сыр твердый - 150 грамм
  • Пармезан - 50 грамм
  • Шпинат свежий или замороженный
  • Яйца - 2 штуки
  • Соль, перец - по вкусу

Готовим тесто для киша за несколько минут. Муку можно брать разную, например половину пшеничной и ржаной, смешиваем и просеиваем хорошо. Добавляем сливочное масло. По вкусу соль и растираем все в песочное тесто.

Добавляем в муку сливочный сыр и 2 ложки молока. Замешиваем тесто и формируем в шарик.

Раскатываем тесто и по потребности еще добавляем немного муки. Форму для пирога смазываем маслом и формируем из теста наш пирог. Делаем на дне несколько проколов вилкой и отправляем форму с тестом в холодильник на 20 минут.

В это время моем, чистим и нарезаем лук и грибы. На оливковом или сливочном масле обжариваем лук до золотистого цвета, далее грибы и помешиваем примерно 10 минут. Если шпинат замороженный, отправляем его сразу с грибами, если свежий, тогда за минуту до готовности грибов смешиваем всю начинку в сковороде.

Солим и перчим по вкусу начинку и отправляем все в форму с тестом для киша.

Натираем сыр и посыпаем его сверху вместе с пармезаном.

Взбиваем яйцо с молоком и заливаем наш пирог. Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем киш на 45 минут.

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