Вкуснейший рваный пирог из лаваша за считанные минуты: простой рецепт, который удивит каждого

Как приготовить пирог из лаваша всего за 12 минут, простой рецепт для каждого.
Лаваш становится все больше популярен и к нему хозяйки относятся очень трепетно. Все потому, что готовить из лаваша различные рецепты гораздо проще.
В условиях войны в Украине приготовить сытную и полезную еду не все могут. Если рядом есть магазин и вам удалось купить лаваш, тогда предлагаем вкуснейший рецепт рваного пирога из лаваша.
Пирог из лаваша - простой рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Молоко
- Помидор
- Яйца - 2 штуки
- Сыр твердый - 200 грамм
- Пармезан - 50 грамм
- Сосиски - по вкусу
- Оливки и маслины
- Сливочное масло
- Укроп
Сыр натереть на мелкой терке, пармезан измельчить в мелкую крошку.
Помидор порезать на мелкие кубики.
Колбаски или сосиски порезать кружочками.
Оливки и маслины порезать пополам.
Взбить яйца с солью и соединить с начинкой, все хорошо перемешать.
Измельчить зелень.
1 чашку молока подогреть в микроволновке, лаваш порезать небольшими кусочками и залить молоком на 5 минут.
Далее добавляем к лавашу начинку и перемешиваем.
Разогреть духовку до 180 градусов, смазать форму для выпечки сливочным маслом.
Один лаваш выкладываем в форму, заливаем все начинкой, и закрываем края.
Можно смазать желтком пирог из лаваша.
Отправляем в духовку и выпекаем пирог из лаваша 12 минут до румяной корочки.
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