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Вкуснейший рваный пирог из лаваша за считанные минуты: простой рецепт, который удивит каждого

25 марта 2022, 16:23

Как приготовить пирог из лаваша всего за 12 минут, простой рецепт для каждого.

пирог
Пирог из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Лаваш становится все больше популярен и к нему хозяйки относятся очень трепетно. Все потому, что готовить из лаваша различные рецепты гораздо проще.

В условиях войны в Украине приготовить сытную и полезную еду не все могут. Если рядом есть магазин и вам удалось купить лаваш, тогда предлагаем вкуснейший рецепт рваного пирога из лаваша.

Пирог из лаваша - простой рецепт

Вам понадобится:

  • Лаваш - 1 упаковка
  • Молоко
  • Помидор
  • Яйца - 2 штуки
  • Сыр твердый - 200 грамм
  • Пармезан - 50 грамм
  • Сосиски - по вкусу
  • Оливки и маслины
  • Сливочное масло
  • Укроп

Сыр натереть на мелкой терке, пармезан измельчить в мелкую крошку.

Помидор порезать на мелкие кубики.

Колбаски или сосиски порезать кружочками.

Оливки и маслины порезать пополам.

Взбить яйца с солью и соединить с начинкой, все хорошо перемешать.

Измельчить зелень.

1 чашку молока подогреть в микроволновке, лаваш порезать небольшими кусочками и залить молоком на 5 минут.

Далее добавляем к лавашу начинку и перемешиваем.

Разогреть духовку до 180 градусов, смазать форму для выпечки сливочным маслом.

Один лаваш выкладываем в форму, заливаем все начинкой, и закрываем края.

Можно смазать желтком пирог из лаваша.

Отправляем в духовку и выпекаем пирог из лаваша 12 минут до румяной корочки.

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