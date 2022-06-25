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Восхитительно вкусные и очень быстрые малосольные огурцы за 15 минут: супер простой рецепт

25 июня 2022, 03:10

Готовим превосходно хрустящие малосольные огурцы. Очень быстрый рецепт.

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Огурцы малосольные за 15 минут рецепт / ua.depositphotos.com

Рецепт вкуснейшей закуски из огурцов на стол. Невероятно хрустящие малосольные огурцы за 15 минут, которые восхитят всех.

В этом рецепте расскажем, как очень быстро приготовить малосольные огурцы. Свежие огурчики, немного чеснока, душистый укроп и чуточку вашего времени.

Уверенны, такой рецепт быстрых малосольных огурцов будут просить у вас все.

Малосольные огурцы - быстрый рецепт

Вам понадобится:

  • Огурцы среднего размера - 8 штук
  • Чеснок - по вкусу
  • Соль
  • Укроп

Огурцы хорошо моем, отрезаем верхушки и разрезаем пополам.

Переложить огурцы в кастрюлю, посолить и хорошо перемешать.

Как только образуется сок, слить его и добавить два зубчика чеснока мелко измельченного.

Измельчить зелень, добавить в кастрюлю к малосольным огурцам и снова перемешать.

По желанию заправить быстрые малосольные огурцы домашним маслом.

Хорошо перемешать и подавать к столу.

Малосольные огурцы в банке за сутки на миниралке - рецепт

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Малосольные огурцы в банке рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Огурцы маленькие - 15 штук
  • Минеральная вода - 0.7 л
  • Укроп
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль - 1 столовая ложка с горкой

Огурцы помыть, хвостики можно не обрезать.

Переложить все в чистую банку для засола.

Добавить чеснок и укроп.

Засыпать будущие малосольные огурцы солью и вылить минеральную воду.

Как только вода перестанет бурлить, закрываем горлышко банки с огурцами пленкой и отправляем в холодильник на 1 сутки.

Через день хрустящие малосольные огурцы в банке будут готовы к подаче.

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