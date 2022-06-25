Восхитительно вкусные и очень быстрые малосольные огурцы за 15 минут: супер простой рецепт

Готовим превосходно хрустящие малосольные огурцы. Очень быстрый рецепт.
Рецепт вкуснейшей закуски из огурцов на стол. Невероятно хрустящие малосольные огурцы за 15 минут, которые восхитят всех.
В этом рецепте расскажем, как очень быстро приготовить малосольные огурцы. Свежие огурчики, немного чеснока, душистый укроп и чуточку вашего времени.
Уверенны, такой рецепт быстрых малосольных огурцов будут просить у вас все.
Малосольные огурцы - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы среднего размера - 8 штук
- Чеснок - по вкусу
- Соль
- Укроп
Огурцы хорошо моем, отрезаем верхушки и разрезаем пополам.
Переложить огурцы в кастрюлю, посолить и хорошо перемешать.
Как только образуется сок, слить его и добавить два зубчика чеснока мелко измельченного.
Измельчить зелень, добавить в кастрюлю к малосольным огурцам и снова перемешать.
По желанию заправить быстрые малосольные огурцы домашним маслом.
Хорошо перемешать и подавать к столу.
Малосольные огурцы в банке за сутки на миниралке - рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы маленькие - 15 штук
- Минеральная вода - 0.7 л
- Укроп
- Чеснок - 2 зубчика
- Соль - 1 столовая ложка с горкой
Огурцы помыть, хвостики можно не обрезать.
Переложить все в чистую банку для засола.
Добавить чеснок и укроп.
Засыпать будущие малосольные огурцы солью и вылить минеральную воду.
Как только вода перестанет бурлить, закрываем горлышко банки с огурцами пленкой и отправляем в холодильник на 1 сутки.
Через день хрустящие малосольные огурцы в банке будут готовы к подаче.
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