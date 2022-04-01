Восхитительные закусочные конвертики из лаваша всего из двух ингредиентов: невероятно вкусно

Как приготовить конвертики из лаваша / pixabay

Каждый из нас любит готовить вкусные и быстрые блюда, которые понравятся любому.

Рецептов из лаваш очень много и готовить всегда просто, потому многие хозяйки выбирают именно этот продукт.

Как приготовить вкусную закуску, если гости на пороге.

Конвертики из лаваша с начинкой - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Сыр сулугуни или голландский сыр

Сметана или греческий йогурт

Зелень - по вкусу

Лаваш разрезать пополам.

Сыр натереть на крупной терке. Измельчить зелень.

Соединить сыр, зелень, сметану и посолить по вкусу.

Разложить в каждый кусочек лаваша начинку, завернуть в конвертик и обжаривать на сковороде гриль 2 минуты.

Если нет сковороды гриль, можно обжарить на решетке в духовке 5 минут, пока сыр полностью не расплавиться.

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