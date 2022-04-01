Восхитительные закусочные конвертики из лаваша всего из двух ингредиентов: невероятно вкусно

Вкуснейшая закуска из лаваша на завтрак или праздничный стол.
Каждый из нас любит готовить вкусные и быстрые блюда, которые понравятся любому.
Рецептов из лаваш очень много и готовить всегда просто, потому многие хозяйки выбирают именно этот продукт.
Как приготовить вкусную закуску, если гости на пороге.
Конвертики из лаваша с начинкой - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Сыр сулугуни или голландский сыр
- Сметана или греческий йогурт
- Зелень - по вкусу
Лаваш разрезать пополам.
Сыр натереть на крупной терке. Измельчить зелень.
Соединить сыр, зелень, сметану и посолить по вкусу.
Разложить в каждый кусочек лаваша начинку, завернуть в конвертик и обжаривать на сковороде гриль 2 минуты.
Если нет сковороды гриль, можно обжарить на решетке в духовке 5 минут, пока сыр полностью не расплавиться.
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Автор: Маша Тупченко