Забудьте про селедку: вот какой закуской сейчас удивляют гостей

Как готовить вкусный форшмак с яблоками. Простой рецепт закуски из селедки за 3 минуты.

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Рецепт вкуснейшего форшмака / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Любимую селедочку с маринованным луком раньше подавали всегда на стол. Сегодня хозяйки предпочитают накрывать стол с различными закусками.

Предлагаем вам узнать рецепт удивительно вкусного форшмака из селедки, который полюбят все.

Форшмак по-одесски удивительно простой в приготовлении рецепт. Для вкуса можно добавить в форшмак яблоко или плавленый сырок.

Как готовить форшмак - рецепт самый простой

Вам понадобится:

Селедка - 200 гр

Яйца отварные - 2 шт

Лук - 1 шт

Масло сливочное - 50 гр

Оливковое масло - 1 столовая ложка

Уксус - 1 чайная ложка

Сахар - половина чайной ложки

Перец - по вкусу

Селедочку можно покупать уже очищенную или дома почистить самому.

Порезать небольшими кубиками селедку и отправить в блендер.

Яйца предварительно остудить, почистить и добавить в блендер.

Половину лука отправить к селедке и яйцам.

Следом добавить сахар и перец.

Влить оливковое масло и уксус.

Добавить размягченное сливочное масло. К форшмаку можно добавить немного кислого яблока.

Взбить 2 минуты все в блендере до однородного состояния.

На кусочки ржаного черного хлеба намазать форшмак и украсить веточкой укропа или петрушки.

Смотрите видео, как готовить форшмак быстрый рецепт:

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