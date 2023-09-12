Забудьте про селедку: вот какой закуской сейчас удивляют гостей

Любимую селедочку с маринованным луком раньше подавали всегда на стол. Сегодня хозяйки предпочитают накрывать стол с различными закусками.
Предлагаем вам узнать рецепт удивительно вкусного форшмака из селедки, который полюбят все.
Форшмак по-одесски удивительно простой в приготовлении рецепт. Для вкуса можно добавить в форшмак яблоко или плавленый сырок.
Как готовить форшмак - рецепт самый простой
Вам понадобится:
- Селедка - 200 гр
- Яйца отварные - 2 шт
- Лук - 1 шт
- Масло сливочное - 50 гр
- Оливковое масло - 1 столовая ложка
- Уксус - 1 чайная ложка
- Сахар - половина чайной ложки
- Перец - по вкусу
Селедочку можно покупать уже очищенную или дома почистить самому.
Порезать небольшими кубиками селедку и отправить в блендер.
Яйца предварительно остудить, почистить и добавить в блендер.
Половину лука отправить к селедке и яйцам.
Следом добавить сахар и перец.
Влить оливковое масло и уксус.
Добавить размягченное сливочное масло. К форшмаку можно добавить немного кислого яблока.
Взбить 2 минуты все в блендере до однородного состояния.
На кусочки ржаного черного хлеба намазать форшмак и украсить веточкой укропа или петрушки.
Смотрите видео, как готовить форшмак быстрый рецепт:
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