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Закуска разлетается на ура: сногсшибательные помидоры по-итальянски за 10 минут - рецепт

Мария Тупик
18 июля 2023, 14:48 обновлено 18 июля, 15:02
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Невозможно вкусные маринованные помидоры по-итальянски с фетой. Рецепт закуски очень простой.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Помидоры по-итальянски рецепт
Помидоры по-итальянски рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Если хотите удивить своих гостей вкуснейшими помидорами, которые готовятся очень быстро, тогда этот рецепт для вас.

Помидоры по-итальянски настолько вкусные, что оторваться будет очень сложно. Маринованные помидоры быстрого приготовления удивят каждую хозяйку, и точно попросят рецепт у вас.

Помидоры по-итальянски за 10 минут - рецепт

Вам понадобится:

  • Помидоры розовые - 3 шт (большие)
  • Чеснок - по вкусу
  • Петрушка, укроп, базилик
  • Соль
  • Сахар - 0,5 чайной ложки
  • Горчица в зернах
  • Черный перец молотый
  • Оливковое масло
  • Яблочный уксус - 0,5 столовой ложки

Смотрите видео, как готовить маринованные помидоры рецепт:

Помидоры хорошо помыть, порезать кольцами небольшого размера.

В отдельной тарелке смешать горчицу, сахар, соль, оливковое масло, уксус.

Помыть зелень, обсушить и мелко порезать. Можно измельчить в блендере с чесноком.

Смешать зелень с маринадом.

Каждый помидорчик полить маринадом, красиво переложить на тарелочку и подавать к столу.

Вкуснее помидоры по-итальянски будут, если вы на 20 минут отправите их в холодильник.

Помидоры по-итальянски с фетой - рецепт

Вам понадобится:

  • Помидоры - 2-3 шт
  • Сыр Фета - 200 гр
  • Зелень
  • Чеснок - по вкусу

Оливковое масло или бальзамический соус.

Помидоры хорошо помыть, порезать колечками или полукольцами и сразу выложить на блюдо для подачи.

Сыр Фета размять вилкой, смешать с рубленой зеленью. Можно сразу выдавить 1 зубчик чеснока.

Чайной ложкой переложить на каждую дольку помидора закуску из Феты.

Полить все оливковым маслом или бальзамическим соусом.

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