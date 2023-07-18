Закуска разлетается на ура: сногсшибательные помидоры по-итальянски за 10 минут - рецепт

Невозможно вкусные маринованные помидоры по-итальянски с фетой. Рецепт закуски очень простой.

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Помидоры по-итальянски рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Если хотите удивить своих гостей вкуснейшими помидорами, которые готовятся очень быстро, тогда этот рецепт для вас.

Помидоры по-итальянски настолько вкусные, что оторваться будет очень сложно. Маринованные помидоры быстрого приготовления удивят каждую хозяйку, и точно попросят рецепт у вас.

Помидоры по-итальянски за 10 минут - рецепт

Вам понадобится:

Помидоры розовые - 3 шт (большие)

Чеснок - по вкусу

Петрушка, укроп, базилик

Соль

Сахар - 0,5 чайной ложки

Горчица в зернах

Черный перец молотый

Оливковое масло

Яблочный уксус - 0,5 столовой ложки

Смотрите видео, как готовить маринованные помидоры рецепт:

Помидоры хорошо помыть, порезать кольцами небольшого размера.

В отдельной тарелке смешать горчицу, сахар, соль, оливковое масло, уксус.

Помыть зелень, обсушить и мелко порезать. Можно измельчить в блендере с чесноком.

Смешать зелень с маринадом.

Каждый помидорчик полить маринадом, красиво переложить на тарелочку и подавать к столу.

Вкуснее помидоры по-итальянски будут, если вы на 20 минут отправите их в холодильник.

Помидоры по-итальянски с фетой - рецепт

Вам понадобится:

Помидоры - 2-3 шт

Сыр Фета - 200 гр

Зелень

Чеснок - по вкусу

Оливковое масло или бальзамический соус.

Помидоры хорошо помыть, порезать колечками или полукольцами и сразу выложить на блюдо для подачи.

Сыр Фета размять вилкой, смешать с рубленой зеленью. Можно сразу выдавить 1 зубчик чеснока.

Чайной ложкой переложить на каждую дольку помидора закуску из Феты.

Полить все оливковым маслом или бальзамическим соусом.

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