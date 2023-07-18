Закуска разлетается на ура: сногсшибательные помидоры по-итальянски за 10 минут - рецепт

Если хотите удивить своих гостей вкуснейшими помидорами, которые готовятся очень быстро, тогда этот рецепт для вас.
Помидоры по-итальянски настолько вкусные, что оторваться будет очень сложно. Маринованные помидоры быстрого приготовления удивят каждую хозяйку, и точно попросят рецепт у вас.
Помидоры по-итальянски за 10 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры розовые - 3 шт (большие)
- Чеснок - по вкусу
- Петрушка, укроп, базилик
- Соль
- Сахар - 0,5 чайной ложки
- Горчица в зернах
- Черный перец молотый
- Оливковое масло
- Яблочный уксус - 0,5 столовой ложки
Смотрите видео, как готовить маринованные помидоры рецепт:
Помидоры хорошо помыть, порезать кольцами небольшого размера.
В отдельной тарелке смешать горчицу, сахар, соль, оливковое масло, уксус.
Помыть зелень, обсушить и мелко порезать. Можно измельчить в блендере с чесноком.
Смешать зелень с маринадом.
Каждый помидорчик полить маринадом, красиво переложить на тарелочку и подавать к столу.
Вкуснее помидоры по-итальянски будут, если вы на 20 минут отправите их в холодильник.
Помидоры по-итальянски с фетой - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры - 2-3 шт
- Сыр Фета - 200 гр
- Зелень
- Чеснок - по вкусу
Оливковое масло или бальзамический соус.
Помидоры хорошо помыть, порезать колечками или полукольцами и сразу выложить на блюдо для подачи.
Сыр Фета размять вилкой, смешать с рубленой зеленью. Можно сразу выдавить 1 зубчик чеснока.
Чайной ложкой переложить на каждую дольку помидора закуску из Феты.
Полить все оливковым маслом или бальзамическим соусом.
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