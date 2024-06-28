Как уничтожить борщевик: садовод поделилась, как очистить участок раз и навсегда

Борьба с борщевиком довольно непростая из-за его размеров и опасности прямого контакта. Украинская садовод Светлана Когут рассказала на YouTube-канале, что делать, когда вы на участке заметили первые проявления прорастания этого растения.
Если борщевик еще небольших размеров, достаточно будет надеть перчатки, взять лопатку или тяпку и срезать ими под самый корень растение. Однако одного срезания будет недостаточно, нужно поискать, не остался ли еще в земле стебель. Если заметили его - выкапывайте чем глубже.
При этом процессе вы можете наткнуться на корень других растений - его нужно осторожно избегать. Когда же вы вычистите все стебли - положите на них маленькие кирпичики, притрусите землей и поверх поставьте большой кирпич. Его тоже нужно присыпать землей, но уже более плотно, чтобы не было доступа воздуха и солнца.
В таком виде кирпич нужно держать минимум 2-3 года, чтобы стебель окончательно сгнил и у борщевика не было возможности заново прорастать.
Чем опасен борщевик
Наиболее опасная часть растения - это сок, который способен вызвать ожоги до 3 степени. Врачи также предупреждают об особой опасности для детей, ведь среди них случались летальные случаи из-за контакта с борщевиком.
Яркий пример того, что нельзя прикасаться к борщевику недавно увидела миллионная аудитория TikTok. В сети завирусилось видео, как блогерша под ником nusik.koval залезла в борщевик, а впоследствии опубликовала видео последствий.
Девушка появилась перед аудиторией с обмотанными бинтами руками и ногами. Сама девушка объяснила, что не знала об опасности контакта с растением, при этом ошибочно назвала его "боярышником", а не борщевиком.
Смотрите видео последствий ожога борщевиком, которое завирусилось в сети:
@nusik.koval
Вижу, как это разлетелось и все ждут от меня инфо, но я обдумаю, как правильно все рассказать! И нет, это не было каким-то вызовом. О том, что растение ядовитое (я узнала, только из ваших комментариев) ??Low Rider (Kyle Watson Remix) - War
Что делать, если коснулся борщевика
Или во время путешествия, или во время борьбы с этим опасным растением на вашу кожу может случайно попасть ядовитый сок. В таком случае в кратчайшие сроки промойте пораженную кожу с хозяйственным мылом в проточной воде и закройте участок от солнца несколькими слоями одежды или ткани. Также стоит обратиться за помощью к врачам.
Кто такая Светлана Когут?
Светлана Когут - автор одноименного YouTube-канала, где рассказывает лайфхаки и советы по садоводству, об уходе за огородом и рецепты. Свою деятельность украинка на платформе YouTube начала в 2020 году.
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