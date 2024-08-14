Когда лучше выкапывать картошку согласно лунному календарю

Следуя рекомендациям лунного календаря, вы сможете собрать картофель вовремя и обеспечить его сохранность на протяжении всей зимы.

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Как понять, что пора копать картошку / Фото: скриншот YouTube

Выбор времени для сбора урожая картофеля – важный этап для каждого огородника. Многие дачники обращаются к лунному посевному календарю, чтобы определить лучшие дни для этого.

В 2024 году правильный выбор времени поможет сохранить картофель в наилучшем состоянии для хранения на зиму, пишет сайт На пенсии.

Как понять, что пора копать картошку?

Среднеспелые сорта картофеля обычно готовы к сбору в конце августа или начале сентября, в то время как поздние сорта лучше убирать ближе к концу сентября или даже в октябре.

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Один из основных признаков готовности картофеля – пожелтевшая и высохшая ботва. Если растение завершило свой вегетационный цикл и ботва увяла, это верный сигнал, что картофель готов к выкапыванию.

Что такое картофель? Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".

Когда лучше убирать картофель на хранение?

Для того чтобы определить наилучшее время для сбора урожая, можно воспользоваться лунным календарем. В 2024 году самыми благоприятными днями для уборки картофеля в августе будут: с 14 по 20 августа, а также 25, 29 и 30 числа. В сентябре рекомендуется копать картофель с 1 по 2, с 6 по 11, с 15 по 21, с 23 по 26 и с 29 по 30 сентября.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Когда нужно выкапывать картошку на зиму?

Для тех, кто хочет обеспечить качественное хранение картофеля на зиму, важно выбрать подходящий день для выкапывания. Лучшим временем для сбора урожая считается период, когда луна находится в убывающей фазе. Именно в это время энергетика земли способствует более долгому хранению урожая без потери его качества.

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