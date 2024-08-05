УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Почему не завязывается капуста и что с этим делать - время спасти урожай еще есть

Сергей Кущ
5 августа 2024, 16:57
39
Проблема с отсутствием завязи на капусте может возникнуть по нескольким причинам.
Почему не завязывается капуста
Почему не завязывается капуста / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Близится осень - время, когда пора убирать капусту, но многие огородники сталкивают с проблемой - не завязывается капуста. На это есть несколько причин, который можно решить.

Что нужно сделать, чтобы капуста завязалась?

Проблема с отсутствием завязи на капусте может возникнуть по нескольким причинам. Основные из них включают некачественный посадочный материал, неправильный уход и неблагоприятные погодные условия, пишет ТСН.

  • Некачественный посадочный материал: Если семена или рассада изначально были некачественными, это может повлиять на формирование кочанов.
  • Неправильный уход: Неправильное внесение удобрений, недостаток или избыток полива, а также неправильное расположение на грядке могут существенно влиять на завязывание капусты.
  • Неблагоприятные погодные условия: Капуста нуждается в достаточном количестве солнечного света и влаги. Нехватка этих факторов может помешать формированию кочанов.
Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Чем подкормить капусту для завязывания кочанов?

Для того чтобы капуста завязалась, нужно правильно подобрать и применить подкормки:

видео дня

Йод: Помогает усилить межклеточные обменные процессы. Разведите 40 капель настойки йода (5%) в ведре воды (10 литров) и полейте капусту. Литр раствора под одно растение.

Борная кислота: Способствует активному росту и завязыванию головок. Разведите 2 г борной кислоты в небольшом количестве воды до полного растворения, затем добавьте 10 литров воды. Опрыскивайте капусту рано утром или в пасмурную погоду.

Дрожжи: Ускоряют формирование растения. Разотрите 100 г дрожжей с 50 г сахара, добавьте 0,5 литра воды и оставьте на три часа. Затем долейте еще 10 литров воды и хорошо перемешайте. Литровую банку раствора разведите в ведре воды и поливайте капусту.

Куриный помет: Залейте литровую банку помета ведром воды и оставьте для брожения на 5-6 дней. Хорошо размешайте раствор, возьмите литровую банку и разведите в 10 литрах воды. Подкармливайте капусту этим раствором.

Когда завязывается кочан капусты?

Завязь кочана капусты обычно начинается через несколько недель после высадки рассады. Это зависит от сорта капусты, условий выращивания и правильного ухода.

Почему вытягивается капуста на грядке?

Вытягивание капусты на грядке может быть вызвано несколькими факторами:

Недостаток света: Капуста требует достаточного количества солнечного света для нормального роста. Посадка в затененных местах или рядом с высокорослыми растениями (например, подсолнечниками или кукурузой) может привести к вытягиванию.

Загущение посадок: Слишком плотная посадка может вызвать конкуренцию за свет и питательные вещества, что приводит к вытягиванию растений. Прореживание грядок поможет решить эту проблему.

Неправильный полив и подкормка: Недостаток или избыток полива, а также неправильное внесение удобрений могут негативно сказаться на росте капусты.

Используя правильные методы ухода и подкормки, можно добиться хороших результатов и завязи крепких кочанов капусты. Следите за состоянием растений и своевременно вносите необходимые изменения в уход, чтобы капуста радовала вас своим урожаем.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

капуста лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Тысячи демонстрантов, беспорядки и побег премьера: Бангладеш охватила революция

Тысячи демонстрантов, беспорядки и побег премьера: Бангладеш охватила революция

18:26 Мир
Какую версию F-16 получили ВСУ, есть ли дальнобойные ракеты: раскрыты важные подробности

Какую версию F-16 получили ВСУ, есть ли дальнобойные ракеты: раскрыты важные подробности

17:54 Украина
В Харькове горит "Турбоатом": столбы огня и дыма поднимаются в небо

В Харькове горит "Турбоатом": столбы огня и дыма поднимаются в небо

17:10 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Пойдет обратный процесс : эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС 9501

"Пойдет обратный процесс": эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС

В Украине снова будут отключать свет: в Минэнерго сделали важное заявление 3689

В Украине снова будут отключать свет: в Минэнерго сделали важное заявление

Жесткая буря атаковала страну: когда закончится почти 7-балльный шторм 3210

Жесткая буря атаковала страну: когда закончится почти 7-балльный шторм

Перемирия не жду : Максим Галкин показал истинное лицо Аллы Пугачевой 2011

"Перемирия не жду": Максим Галкин показал истинное лицо Аллы Пугачевой

Последние новости

18:47

Какой регион "потрясет": в Украине ожидается землетрясение

18:36

Удар превратил район аэродрома Морозовск в выжженную землю: новые фото

18:26

Тысячи демонстрантов, беспорядки и побег премьера: Бангладеш охватила революция

17:54

Какую версию F-16 получили ВСУ, есть ли дальнобойные ракеты: раскрыты важные подробности

17:30

"Там нечего оценивать": Данилко не хочет быть судьей нацотбора "Евровидения"

Трамп не уступит Путину территории Украины, в этом году переговоров не будет – МорозовТрамп не уступит Путину территории Украины, в этом году переговоров не будет – Морозов
17:27

"Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус снова вместе": пару заподозрили в воссоединении

17:20

Что значит, если порвалась цепочка на шее: почему запрещено дарить украшения

17:10

В Харькове горит "Турбоатом": столбы огня и дыма поднимаются в небоВидео

17:07

Китай перейдет все "красные линии" и даст Путину оружие: назван опасный сценарий

Реклама
17:05

В ВСУ объяснили судьбу Северского Донца возле Часового Яра

16:57

Яблочный Спас 2024: что категорически нельзя делать 6 августа

16:57

Почему не завязывается капуста и что с этим делать - время спасти урожай еще есть

16:24

Действует наоборот: почему после кофе всегда хочется спать - ученые раскрыли правдуВидео

16:21

4 китайские знаки зодиака будут счастливы в августе 2024 года

16:17

Изменится многое: военнослужащий о первых F-16 в Украине

15:55

Украина развернула миллион штыков против РФ: в Defense Express рассказали о чуде на фронте

15:46

Как помогут F-16 в битве с войсками РФ на Харьковщине: в ВСУ сделали заявление

15:43

Жена Виктора Павлика рассказала, что ее раздражает в артисте

15:41

F-16 применят в три этапа: названы первые цели истребителей

14:49

РФ перебрасывает дополнительные войска на Харьковщину: в ВСУ объяснили цель оккупантов

Реклама
14:31

"Ситуация изменилась": политолог сказал, пойдет ли Трамп на сделку с Путиным ценой УкраиныВидео

14:16

Церковный праздник 6 августа: что запрещено делать в Яблочный Спас

14:12

Что такое "страхополох": мало кто знает правильный ответВидео

13:58

Миша Кацурин признался, за что "выхватывает" от Нади Дорофеевой

13:50

Олимпиада-2024: украинский гимнаст завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях

13:45

Путинист Филипп Киркоров срочно покинул РФ с эскортницей и маленьким ребенком - детали

13:26

Условий для переговоров нет, могут быть изменения только в марте-мае 2025 года - МорозовВидео

12:59

"Перемирия не жду": Максим Галкин показал истинное лицо Аллы Пугачевой

12:58

США предоставили Украине грант в размере 3,9 млрд долларов: на что пойдут деньги

12:36

Это просто нечто: консервированные помидоры половинками с секретным ингредиентом - рецептВидео

12:20

На смену жаре придут заморозки: какой будет погода в августе 2024

12:19

Должны ли лица с инвалидностью проходить ВВК: ТЦК и адвокаты разъяснили ситуацию

12:14

В Сети случайно появились фото "тайного" мужа Натальи Могилевской

12:04

"Закончится катастрофой": известны последствия кадровых перестановок в Минобороны РФВидео

12:01

Сильные ливни накроют часть областей: на Украину надвигаются мощные осадки

11:26

В Украине возникли серьезные задержки поездов: что стало причиной

11:23

"У Байдена такого не было": Харрис обошла Трампа в предвыборном опросе – CBS News

11:12

"Не имеет чувства никакой вины": дочь Фарион высказалась о вероятном убийце

11:06

"Большие площади выжженной земли": в ГУР раскрыли новые детали удара по аэродрому "Морозовск"Фото

11:02

Китайский гороскоп на завтра 6 августа: Змеям - семейная драма, Свиньям - неуверенность

Реклама
10:44

Как будет выглядеть iPhone 16: инсайдер слил фото iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max

10:30

Почему в Китае запрещен Винни Пух

10:29

За считанные минуты и без холодильника: как быстро охладить любой напитокВидео

10:15

"Прокладывают дорогу мертвыми": военный ВСУ объяснил, почему армии РФ удается продвигаться

10:06

Гороскоп на завтра 6 августа: Овнам - трудности, Девам - экстемальные перемены

10:06

Вопрос времени: РФ может потерять еще четыре подводные лодки - Defence Express

09:45

"Так будет лучше для всех": Меган Маркл раскрыла свои суицидальные планы

09:40

Счет идет на часы: Блинкен назвал сроки начала атаки Ирана и "Хезболы" на Израиль

09:26

РФ ночью атаковала Украину роем дронов: сколько вражеских целей сбила ПВО

09:02

"Пойдет обратный процесс": эколог назвал неожиданные последствия подрыва Каховской ГЭС

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять