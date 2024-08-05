Почему не завязывается капуста и что с этим делать - время спасти урожай еще есть

Близится осень - время, когда пора убирать капусту, но многие огородники сталкивают с проблемой - не завязывается капуста. На это есть несколько причин, который можно решить.
Что нужно сделать, чтобы капуста завязалась?
Проблема с отсутствием завязи на капусте может возникнуть по нескольким причинам. Основные из них включают некачественный посадочный материал, неправильный уход и неблагоприятные погодные условия, пишет ТСН.
- Некачественный посадочный материал: Если семена или рассада изначально были некачественными, это может повлиять на формирование кочанов.
- Неправильный уход: Неправильное внесение удобрений, недостаток или избыток полива, а также неправильное расположение на грядке могут существенно влиять на завязывание капусты.
- Неблагоприятные погодные условия: Капуста нуждается в достаточном количестве солнечного света и влаги. Нехватка этих факторов может помешать формированию кочанов.
Чем подкормить капусту для завязывания кочанов?
Для того чтобы капуста завязалась, нужно правильно подобрать и применить подкормки:
Йод: Помогает усилить межклеточные обменные процессы. Разведите 40 капель настойки йода (5%) в ведре воды (10 литров) и полейте капусту. Литр раствора под одно растение.
Борная кислота: Способствует активному росту и завязыванию головок. Разведите 2 г борной кислоты в небольшом количестве воды до полного растворения, затем добавьте 10 литров воды. Опрыскивайте капусту рано утром или в пасмурную погоду.
Дрожжи: Ускоряют формирование растения. Разотрите 100 г дрожжей с 50 г сахара, добавьте 0,5 литра воды и оставьте на три часа. Затем долейте еще 10 литров воды и хорошо перемешайте. Литровую банку раствора разведите в ведре воды и поливайте капусту.
Куриный помет: Залейте литровую банку помета ведром воды и оставьте для брожения на 5-6 дней. Хорошо размешайте раствор, возьмите литровую банку и разведите в 10 литрах воды. Подкармливайте капусту этим раствором.
Когда завязывается кочан капусты?
Завязь кочана капусты обычно начинается через несколько недель после высадки рассады. Это зависит от сорта капусты, условий выращивания и правильного ухода.
Почему вытягивается капуста на грядке?
Вытягивание капусты на грядке может быть вызвано несколькими факторами:
Недостаток света: Капуста требует достаточного количества солнечного света для нормального роста. Посадка в затененных местах или рядом с высокорослыми растениями (например, подсолнечниками или кукурузой) может привести к вытягиванию.
Загущение посадок: Слишком плотная посадка может вызвать конкуренцию за свет и питательные вещества, что приводит к вытягиванию растений. Прореживание грядок поможет решить эту проблему.
Неправильный полив и подкормка: Недостаток или избыток полива, а также неправильное внесение удобрений могут негативно сказаться на росте капусты.
Используя правильные методы ухода и подкормки, можно добиться хороших результатов и завязи крепких кочанов капусты. Следите за состоянием растений и своевременно вносите необходимые изменения в уход, чтобы капуста радовала вас своим урожаем.
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