Почему не завязывается капуста и что с этим делать - время спасти урожай еще есть

Проблема с отсутствием завязи на капусте может возникнуть по нескольким причинам.

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Почему не завязывается капуста / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Близится осень - время, когда пора убирать капусту, но многие огородники сталкивают с проблемой - не завязывается капуста. На это есть несколько причин, который можно решить.

Что нужно сделать, чтобы капуста завязалась?

Проблема с отсутствием завязи на капусте может возникнуть по нескольким причинам. Основные из них включают некачественный посадочный материал, неправильный уход и неблагоприятные погодные условия, пишет ТСН.

Некачественный посадочный материал : Если семена или рассада изначально были некачественными, это может повлиять на формирование кочанов.

: Если семена или рассада изначально были некачественными, это может повлиять на формирование кочанов. Неправильный уход : Неправильное внесение удобрений, недостаток или избыток полива, а также неправильное расположение на грядке могут существенно влиять на завязывание капусты.

: Неправильное внесение удобрений, недостаток или избыток полива, а также неправильное расположение на грядке могут существенно влиять на завязывание капусты. Неблагоприятные погодные условия: Капуста нуждается в достаточном количестве солнечного света и влаги. Нехватка этих факторов может помешать формированию кочанов.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Чем подкормить капусту для завязывания кочанов?

Для того чтобы капуста завязалась, нужно правильно подобрать и применить подкормки:

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Йод: Помогает усилить межклеточные обменные процессы. Разведите 40 капель настойки йода (5%) в ведре воды (10 литров) и полейте капусту. Литр раствора под одно растение.

Борная кислота: Способствует активному росту и завязыванию головок. Разведите 2 г борной кислоты в небольшом количестве воды до полного растворения, затем добавьте 10 литров воды. Опрыскивайте капусту рано утром или в пасмурную погоду.

Дрожжи: Ускоряют формирование растения. Разотрите 100 г дрожжей с 50 г сахара, добавьте 0,5 литра воды и оставьте на три часа. Затем долейте еще 10 литров воды и хорошо перемешайте. Литровую банку раствора разведите в ведре воды и поливайте капусту.

Куриный помет: Залейте литровую банку помета ведром воды и оставьте для брожения на 5-6 дней. Хорошо размешайте раствор, возьмите литровую банку и разведите в 10 литрах воды. Подкармливайте капусту этим раствором.

Когда завязывается кочан капусты?

Завязь кочана капусты обычно начинается через несколько недель после высадки рассады. Это зависит от сорта капусты, условий выращивания и правильного ухода.

Почему вытягивается капуста на грядке?

Вытягивание капусты на грядке может быть вызвано несколькими факторами:

Недостаток света: Капуста требует достаточного количества солнечного света для нормального роста. Посадка в затененных местах или рядом с высокорослыми растениями (например, подсолнечниками или кукурузой) может привести к вытягиванию.

Загущение посадок: Слишком плотная посадка может вызвать конкуренцию за свет и питательные вещества, что приводит к вытягиванию растений. Прореживание грядок поможет решить эту проблему.

Неправильный полив и подкормка: Недостаток или избыток полива, а также неправильное внесение удобрений могут негативно сказаться на росте капусты.

Используя правильные методы ухода и подкормки, можно добиться хороших результатов и завязи крепких кочанов капусты. Следите за состоянием растений и своевременно вносите необходимые изменения в уход, чтобы капуста радовала вас своим урожаем.

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