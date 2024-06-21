Существует важное правило: как понять, что можно копать молодую картошку

Каждый огородник задается вопросом, когда копать картошку на своем участке. Главред выяснил, как понять, что можно копать молодой картофель в 2024 году.

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Как понять, что можно копать молодую картошку - когда начинается сезон / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Молодой картофель является одним из самых любимых ингредиентов во многих кухнях мира, особенно в теплые месяцы года. Его особый вкус и текстура делают его незаменимым компонентом разнообразных блюд, покоряющих сердца гурманов. Когда наступает сезон этого деликатеса, он привлекает к себе особое внимание кулинаров и хозяек.

Когда начинается сезон молодого картофеля

Сезон молодого картофеля обычно начинается весной и длится до середины лета. Украинские фермеры могут начинать собирать этот картофель от конца мая до начала июня, в зависимости от погодных условий и региона.

Молодой картофель в этот период славится своим непревзойденным вкусом и тонкой кожурой, что делает его популярной составляющей многих блюд. Благодаря своей свежести и простоте приготовления, он становится одним из ключевых продуктов на столах во время летнего периода.

Как понять что можно копать молодую картошку

Эксперты компании "Крючков" выделили главные факторы, которые определяют, когда можно копать картофель:

Сорт посадочного материала. Следует учитывать сроки созревания, определенные для определенной селекции.

Погодные условия за весь период вегетации. Суммарное количество осадков также влияет на срок созревания клубней.

"Например, чем засушливее лето, тем быстрее созревает урожай. Но это не гарантирует ожидаемого качества и количества урожая", - указывают эксперты.

Погода и состояние почвы перед началом копки. Перед уборкой урожая необходимо, чтобы земля подсохла.

"В противном случае процесс будет затруднен, а клубни будут мокрые, с налипшей землей. Это влияет на лежкость картофеля. Для выкапывания выбирают сухую солнечную погоду, стараются успеть до затяжных дождей", - отмечают они.

Когда нужно собирать молодой картофель

Многие огородники ориентируются, когда копать молодой картофель, по периоду цветения. Ранний картофель образует клубни уже с началом бутонизации.

"Но выкапывать его нельзя, поскольку не сформировался до нужных размеров. Две недели - это оптимальное время, когда лучше копать картофель после цветения", - указывают агроэксперты.

Когда цветет картофель

Автор YouTube канала "Овощные Растения в домашних условиях Украины" отмечает, что большинство сортов картофеля зацветает на 35 сутки после посадки клубней в землю, если проводилось предварительное проращивание, этот период может сократиться до 25-30 суток.

"Что касается периода цветения, у ранних и среднеспелых сортов он длится около 60 суток. Поздние сорта цветут дольше - 160-180 дней", - указал он.

Какой картофель считается молодым

Молодой картофель, как отмечают агрономы, это тот, который выкопали и привезли на рынки в течение 2-3 недель после цветения, когда ботва еще зеленая. Он отличается тонкой кожурой, которую легко отшелушить.

Сколько растет картофель

Фермер-энтузиаст Анатолий Резник в видео на собственном YouTube канале отмечает, что картофель растет до тех пор, пока жива корневая система и столон, который соединяет картофель с корневой системой.

"Когда жук съест листья или фитофтора уничтожит - мы все думаем, что все, картошечка у нас уже расти не будет. Оказывается, она не только от фотосинтеза растет, но и тянет пищу из корневой системы", - сказал он.

Смотрите видео о том, сколько растет картофель:

Что известно об Анатолии Ризныке Резник Анатолий - профессиональный фермер, предприниматель, блогер, автор ресурса www.kartoshka.biz.ua. Мужчина ведет собственный канал на YouTube, где делится практическими советами по выращиванию различных сельскохозяйственных культур и комментирует последние нововведения в фермерском деле.

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