"Думало оно, что сможет праздник отобрать": Вечерний Квартал анонсировал праздничные концерты

Зрителей ожидает целых два праздничных выступления для полного погружения в новогоднее настроение.

Новогодний и рождественский Вечерний Квартал - сразу две праздничные премьеры на ТЕТ / Пресс-служба

24 и 31 декабря на телеканале ТЕТ состоится сразу две праздничные премьеры: рождественский и новогодний Вечерний Квартал.

Объединившись для праздничного промо-ролика актеры Вечернего Квартала и актрисы Женского Квартала спели вместе свою версию популярного трека 2022 года молодого артиста Jockii Druce – "Шо ви браття". В перепеве от "кварталовцев" текст прозвучал несколько иначе: актеры затронули тему празднования рождественских и новогодних праздников в сегодняшних реалиях, с постоянными отключениями света и воздушными тревогами. Однако юмористы уверены, что ничего не может разрушить праздник украинцам и в эти праздничные дни нужно обязательно поднять бокалы за ВСУ и за нашу победу, которая будет уже совсем скоро. Кстати, ролик был отснят в укрытии - на парковке, что подчеркивает реалии, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы.

Новогодний и рождественский Вечерний Квартал - сразу две праздничные премьеры на ТЕТ / Пресс-служба

"Врагам не отнять у нас наших праздников! Конечно, в этом году не будет таких пышных празднований, как раньше. Но даже без света и в укрытии мы не растеряемся и сможем встретить Новый год и загадать самое главное желание каждого украинца - о нашей скорейшей победе. Это настроение мы хотим передать и в нашем праздничном промо-ролике. Для него авторы студии Квартал 95 адаптировали слова рэп-хита Jockii Druce "Шо ви браття", который стал одним из гимнов военного времени. И конечно, чтобы поддержать украинцев и создать каждому праздничное настроение, к Рождеству и Новому году мы подготовили специальные благотворительные концерты Вечернего Квартала, которые заряжены на победу", - говорит художественный руководитель Вечернего Квартала Евгений Кошевой.

Кроме того, в промо-ролике не обошлось без еще одной мечты каждого украинца - горящего кремля, за которым "кварталовцы" наблюдают через экран телевизоров.

"Думало воно, що зможе свято відібрати. Хай сідає … ялинку! Нас не налякати!" - поют в ролике актеры.

В рождественском и новогоднем концерте Вечернего Квартала зрителей ожидает злободневный юмор, о войне и реалии нашего настоящего, а также эксклюзивные номера от приглашенных звезд с песнями, которые сейчас сопровождают нашу жизнь. Несмотря на все события, юмористы будут поднимать настроение украинцам, чтобы еще раз подчеркнуть, что врагу нас не сломать. Ведь смеемся - значит побеждаем!

Уже много лет украинцы встречают рождественские и новогодние праздники вместе с Вечерним Кварталом. Поэтому смотрите 24 декабря в 20:00 - рождественский Вечерний Квартал, а 31 декабря - новогодний Вечерний Квартал в эфире телеканала ТЕТ.