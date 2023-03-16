Евгений Кошевой признался, где мечтает сделать концерт "Вечернего квартала" после победы

Лидер "Квартала" уверен, что его заветное желание исполнится и очень скоро, потому что мир должен узнать о юморе по-украински.

Вечерний Квартал 18 марта - премьера на 1+1 Украина / Пресс-служба

В эту субботу, 18 марта, в 19:30 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера нового благотворительного концерта "Вечернего Квартала". Актеры "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" подготовили юмористические номера на самые актуальные темы, знакомые каждому украинцу, а также трогательные песни.

Зрителей ждет пародия на Бориса Джонсона и его жену Керри в исполнении Юрия Ткача и Ирины Сопонару. О том, как бывший премьер министр Великобритании собирается в командировку в Украину и какую сцену ревности устроила Керри мужчине — смотрите в новом выпуске.

Не обойдется без музыкальных сюрпризов. Дуэт "Степан и Гига" в составе Кошевого и Ткача споет рэп о любви террористов. Актрисы "Женского Квартала" подготовили номер вместе с украинской певицей FIINKA, а хитмейкер MONATIK презентует новую песню "Сила".

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Вечерний Квартал 18 марта - премьера на 1+1 Украина / Пресс-служба

На съемках благотворительного концерта "Вечернего Квартала" присутствовали защитники и защитницы Украины, Врачи и волонтеры. Юмористы продолжают своими выступлениями поднимать настроение и заряжать позитивом зрителей, ведь юмор сейчас — это мощное оружие против врага.

Вечерний Квартал 18 марта - премьера на 1+1 Украина / Пресс-служба

Кроме того, актеры "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" организуют выступления в воинских частях, госпиталях, бомбоубежищах. Но верят, что после победы будут большие концерты, на которых соберутся все украинцы. В планах "кварталовцев" есть концерт на стадионе "Олимпийский". Об этом рассказал художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой за кулисами съемок благотворительного концерта.

"Мы вместе с артистами, с которыми ездим с выступлениями к военным, планируем сделать большой концерт на "Олимпийском". О нем будут знать и за рубежом. Думаю, и мировые звезды тоже примут участие. Надо популяризировать украинский контент", - поделился планами Евгений Кошевой.

Вечерний Квартал 18 марта - премьера на 1+1 Украина / Пресс-служба

Не пропустите новый благотворительный концерт "Вечернего Квартала" на телеканале 1+1 Украина 18 марта в 19:30.