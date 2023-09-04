Голос країни-13: воин с академическим вокалом заставил тренеров трепетать

Строчки, знакомые каждому украинцу, из уст Юрия Городецкого прозвучали до слез искренне.

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Юрий Городецкий выступил на слепых прослушиваниях Голосу країни-13 / Коллаж: Главред, фото: Пресс-служба, скриншот YouTube

Первый эпизод 13 сезона шоу Голос країни познакомил зрителей с уникальным вокалистом: на сцену вышел Юрий Городецкий - командир взвода в 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, с глубоким академическим вокалом, от которого у всех просто захватило дух.

Музыка всегда сопровождала воина, и даже во время войны Городецкий всегда с гитарой - поднимает боевой дух побратимов. "Я работаю на должности командира взвода в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. У нас комендантский взвод. У меня в подчинении есть 22 военнослужащих. Неважно, кто ты по должности и в каком ты военном звании. В первую очередь нужно быть человечным. Они для меня, как одна семья", - отмечает Городецкий.

На сцене Голосу он исполнил песню "Києве мій", чем растопил сердца зрителей и тренеров. Кресля к поющему воину повернули Надя Дорофеева и тренер-дебютант Иван Клименко.

Музыкальный продюсер подчеркнул, что восхищен талантом Юрия, однако боялся сделать выбор, так как не был уверен, как работать с участником с академическим вокалом. Тем не менее искренность певца заставила его повернуться.

Впрочем, Юрий Городецкий принял решение пополнить команду Нади Дорофеевой, которая сочла его выбор за честь. "Вы даже не представляете, какая это для меня честь. Спасибо вам за искренность, спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы озарили эту сцену своей песней, своим голосом. Я вас не подведу, я вам обещаю", - заявила звездный тренер.

Смотрите видео выступления Юрия Городецкого на "слепых прослушиваниях" Голосу країни-13 с песней "Києве мій":

Ранее стало известно, что Надя Дорофеева готовится стать мамой и назвала имя будущего ребенка. В недавнем интервью певица сообщила про свои планы на материнство, которые поменялись в новом браке.

Также звездный тренер Голосу країни-13 и известный украинский артист Артем Пивоваров поссорился со зрителем во время концерта. Певец со сцены обратился к недовольному слушателю.

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